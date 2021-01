Podle historických záznamů asi nejvíce řádila epidemie cholery v Hostimě, kde si vyžádala mnoho mrtvých, kteří byli pochováváni do hromadných hrobů kolem kostela. Veškerou lékařskou péči tam zajišťoval jeden ranhojič a jedna porodní bába.

Během 48 hodin onemocnělo 65 osob cholerou také v Prosiměřicích, tady však měla mírnější průběh než v nedalekých Želeticích a Žeroticích. Do 12 hodin od projevení nemoci zemřeli jenom dva z uvedených 65. Ve Vémyslicích onemocnělo 120 osob, z nichž zemřelo 22. Podle záznamu ve farní kronice umřelo také 72 lidí z Petrovic, Dobelic a Lesonic.

Po moru odpustil lidem daně, 670 let zpět

V polovině 14. století zachvátil Moravu i Znojmo mor. Vylidněné město by se sotva tak lehce vzpamatovalo, nebýt úlevy makraběte Jana Lucemburského z 21. prosince 1351, kterou osvobodil nové osídlence města na čtyři roky ode všech daní a městu snížil roční povinnou daň do královské komory na čtyři roky na 150 hřiven.

Zvony vysvětili před 100 lety

V Hnanicích vzpomenou letos 100 let os významné události posvěcení dvou zvonů pro věž tamějšího kostela sv. Wolfganga. Sláva se uskutečnila 30. října 1921. První, menší zvon nazvaný sv. Josef zhotovil zvonař Hermann Neumann v Bodenbachu a druhý nazvaný sv. Wolfgang odlil Lorenz Pistorius v Egger.

Hraniční přechod Hatě slaví 40

Přesně před 40 lety vznikl na hranici s Rakouskem hraniční přechod Hatě v obci Chvalovice. Na tehdejší dobu to byla moderní stavba s odbavovací budovou a krytými celništi. Byl postaven v roce 1981.

Železnice spojila Znojmo s Vídní před 150 lety

Před 150 lety, přesně 1. listopadu 1871 byla předána do užívání železniční trať Znojmo-Stockerau. Od toho dne se datuje existence přímého spojení Znojma s Vídní.

Vyškovsko



* 7. června - sedmdesáté výročí otevření vyškovské nemocnice. Vyškov jako okresní město vlastní nemocnici dlouho postrádal. S výstavbou se začalo až v roce 1946. Nedostatek materiálu a pracovních sil ji brzdil a až po pěti letech tak byla předána do užívání. Dnes poskytuje vedle léčení za hospitalizace i ambulantní léčebně preventivní péči.



* prvního srpna - deset let od otevření unikátní Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích na Vyškovsku. Na první návštěvníky čekalo více než sto voliér s exotickými ptáky, rozmístěnými na pěti stech metrech čtverečních.



* 6. listopadu - 180 let od narození Františka Vymazala z Topolan u Vyškova - český polyglot, filolog, editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic a konverzačních příruček, překladatel z ruštiny a němčiny. Jeho učebnice pro samouky existují ve dvaceti různých jazycích. Je po něm pojmenována ulice v Brně-Židenicích.

Hodonínsko

100 let - Slovácký rok v Kyjově (12. až 15. 8.) nejstarší národopisná slavnost v České republice

400 let – od dobytí a vypálení Hodonína, včetně zámku uherskými vojsky (25. října 1621)

50 let – od zahájení pravidelného promítání Kina Panorama v Kyjově (1. ledna 1971)

Blanensko



* Roku 1911 založil v Blansku inženýr Erich Roučka továrnu na výrobu elektrických měřících přístrojů a regulačních soustav.

* Kino Blansko 1921 (100 let výročí)

* Přehrada Palava 1971 (50 let výročí)

* Jaroslav Bakeš (1871–1930), lékař, chirurg, zakladatel ústavu pro onkologické pacienty v Brně (150 let od narození)

* Jindřich Wankel (1821–1897), lékař, moravský archeolog a speleolog (200 let od narození)

Brno

Brno se stalo zemským hlavním městem země Moravské v tehdejší první republice 1921

První oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně 16. 9. 1921

Uvedení prvního semaforu v Brně do provozu na křižovatce Rooseveltovy, Kobližné a Divadelní 24. 12. 1946

Návštěva britské královny Alžběty II. 28. 3. 1996

prosince 1996 (25 let) - skončila stavba posledního úseku D52, od té doby se nekoplo do země

18. 9. 1941 (80 let) - tragédie v brněnských Židenicích, rychlík najel do lidí, kteří čekali na osobní vlak, zemřelo 18 lidí

19. 3. 1976 (45 let) - vyhlášení chráněné krajinné oblasti Pálava

4. 7. 1956 (65 let) - vyhlášení chráněné krajinné oblasti Moravský kras

1. 7. 1991 (30 let) - vyhlášení národního parku Podyjí

1.2.1921 – 100 let – vznik Knihovny Jiřího Mahena

1.2.2001 – 20 let – zahájení činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně

19.2.1901 – 120 let – narození herce Hugo Haase

15.3.1946 – 75 let – vyroben první traktor Zetor

29.3.2001 – 20 let – otevření nové budovy MZK

1.4.1961 – 60 let – vznik Moravské galerie v Brně

5.5.1946 – 75 let – zahájení provozu lodní dopravy na brněnské přehradě

17.5.1891 – 130 let – otevření Německého domu

22.5.1921 – 100 let – narození hudebníka Gustava Broma

2.6.1946 – 75 let – zahájení provozu nočních linek MHD v Brně

6.7.1961 – 60 let – spuštěno vysílání brněnského studia Československé televize

31.8.2001 – 20 let – otevření nákupního centra Velký Špalíček

18.9.1941 – 80 let – velké vlakové neštěstí v Židenicích

18.6.2006 – 15 let – otevření nového odbavovacího terminálu na letišti v Tuřanech

3.10.1901 – 120 let – narození básníka Františka Halase

18.10.2006 – 15 let – otevření zrekonstruovaného náměstí Svobody

12.11.2011 – 10 let – slavnostní otevření zrekonstruované Hvězdárny Brno

1.12.1866 – 155 let – vznik brněnské městské policie

14.12.2001 – 20 let – zápis vily Tugendhat do UNESCO

1991 (přesné datum neznámé) – 30 let – založení Muzea romské kultury