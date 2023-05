Až do konce roku zůstane zavřený Kulturní dům Strážničan ve Strážnici. Původní plán města byl přitom do podzimu. Důvodem jsou pokračující práce při úvodní etapě rozsáhlé přestavby.

Architektonická studie modernizace kulturního domu Strážničan. | Foto: Město Strážnice

„Opravy budou návazně pokračovat až do konce letošního roku. Předpokládáme tedy, že kulturní dům bude po celou tuto dobu uzavřen,“ potvrdila Deníku mluvčí strážnické radnice Eva Helísková.

S pokrytím nákladů pomáhají dotace. Strážnice si ale přesto kvůli modernizaci půjčí sto milionů korun. Na posledním jednání úvěr schválili tamní zastupitelé. Peníze současně poslouží k vyplacení méně výhodné půjčky, kterou si město bralo dříve na zdravotní středisko. Zbytek peněz půjde na investice, mezi ty největší patří právě Strážničan a jeho proměna v chystané druhé etapě.

Jaká suma z úvěru to bude, ale vedení radnice na dotaz redakce nesdělilo. „Částky ještě zveřejňovat nechceme a ani nemůžeme, budeme vědět více až po výběrovém řízení na zhotovitele druhé etapy,“ reagovala mluvčí Helísková.

Architektonická studie modernizace kulturního domu Strážničan.Zdroj: Město StrážniceProti vysoké půjčce se ohradil bývalý místostarosta a nyní opoziční zastupitel Walter Bartoš. „Považujeme takto koncipovaný úvěr, který dosahuje skoro výše jednoho ročního rozpočtu, za značné riziko. Z rozpočtu totiž bude muset být zaplaceno navíc na úrocích něco kolem třiceti milionů, to není málo a je to do budoucnosti značně limitující,“ sdělil Bartoš.

Po padesáti letech

Podle něj se vzhledem ke stoupajícím cenám měly plány na opravu kulturního domu změnit. Budova, jak tvrdí, modernizaci po padesáti letech provozu potřebuje. Pouze v jiném rozsahu. Dělníci a řemeslníci se zaměřují na celou budovu, původní zůstanou téměř jen obvodové zdi.