Do nové éry se o víkendu otevřel kulturní dům Strážničan ve Strážnici. A to krátce poté, co uplynulo padesát let od jeho vybudování. Vrcholem slavnostního programu se stal koncert Petra Bendeho a jeho kapely. Nový komfort Stážničanu budou moci diváci otestovat i na dalších akcích.

Ještě tento měsíc například při vyprodané komedii Bolka Polívky a jeho dcery Anny. A téměř každý všední den se tady otevírá prosvětlená knihovna s deskohernou jako součást nového komunitního centra.

„Rozsáhlá rozsáhlá investiční akce trvala rok a bylo při ní odvedeno velké množství práce. Od příchozích, kteří často přišli i s dětmi, jsem zaznamenal jenom pozitivní ohlasy. Doufejme, že to tak bude pokračovat dál. Spousta lidí byla při otevření spokojená. Navíc super koncert a výborná tombola. Kromě toho, že si tak lidé zatancovali a zazpívali, tak ještě něco i vyhráli,“ uvedl strážnický starosta Risto Ljasovský.