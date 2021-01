„Co se týká finančního objemu, tak je to pravděpodobně největší investice, kterou děláme v posledních pěti letech,“ upozorňuje v rozhovoru čtyřicetiletý Jarmil Adamec. Ten je starostou třiapůltisícového Rohatce už více než šest let.

Proč jste se pustili právě od rekonstrukce tohoto kulturního domu?

Je to náš menší kulturák. Máme jej na Kolonii a kde žije více než sedm set lidí. Tento počet se pravděpodobně v budoucnu zvýší až tisíci obyvatel. Tak velká část obce určitě potřebuje vlastní zázemí. Navíc zdejší kulturní dům doposud ani opravovaný nebyl, a to jsme jej koupili v devadesátých letech v balíku majetku od čokoládoven spolu se zdravotním střediskem, ubytovnou, tenisovými kurty a saunou. Od té doby jsme žel do něj neinvestovali. Všechno je tam původní, tedy podlahy, elektřina i okna. Především toalety jsou tam v hrůzostrašné stavu. Při tom se tam pořádají oslavy narozenin, Silvestrů a další akce. Navíc je naše volební místnost. Vzhledem k tomu, v jakém byl stavu, jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na jeho generální rekonstrukci.

Na stole jste měli ale v tomto ohledu asi více možností, že?

Ano, byly tady varianty, že k němu něco přistavíme. Možné bylo změnit i typ střechy, a částečně přistavit i na patro. Objekt je poměrně velký. V přední části je společenský sál a v zadní části jsou dnes velmi málo využité nebytové prostory. U nichž samozřejmě chceme, aby využité byly. Nakonec se však zastupitelstvo rozhodlo, že sice zachováme původní půdorys, ale dojde ke kompletní výměně střechy, zateplení, výměně oken, výmalby a podlahy. Zcela nové budou sociálky, ty současné totiž dostačují ani kapacitně. Dva záchody pro akci se stovkou lidí, je opravdu málo. Potřebujeme, aby odpovídaly hygienickým požadavkům a uživatelskému komfortu.

Zdroj: Deník

Podle vizualizace je plánovaný vzhled poměrně zajímavý. Proč jste se rozhodli právě pro tento?

Už v projektové dokumentaci jsme řešili, jaký by měl být vzhled objektu. Jestli jít do modernější podoby, ať už se to týká ozdobnějších materiálů, výběru oken či změny dispozice. Nakonec zvítězila myšlenka, že bychom byli rádi, pokud bude dům zajímavý v tom, že bude vesnický.

Máme studii našeho hlavního kulturního domu. Ta vytváří ze starého objektu něco moderního, jiného, zajímavého. Na Kolonii jsme chtěli zachovat našeho lidového ducha. Použití barev bude připomínat slovácký domek. Červená střecha, bílá fasáda, modrá obrovnávka i zdobné okraje oken.

A proč žlutá ve vchodu?

Chtěli jsme ukázat členitost na fasády. Žlutý nebo jemně okrový odstín jsme zvolili, protože se tam nenuceně hodil. Navíc je žlutá jednou z tradičních rohateckých barev.

Jaký je současný stav výběru vhodné firmy, která kulturní dům stavební upraví?

První kolo výběrového řízení máme za sebou. Nyní nás čeká druhé kolo, do něj postoupilo šest firem. Někdy ve druhé polovině února bychom měli znát vítěznou cenu a kdo bude našim partnerem na v podstatě celý rok 2021. Stavba by totiž měla trvat devět měsíců.

S jakými počítáte náklady?

Odhadovaná cena je kolem 23 milionů korun. Máme naplánované, že si vezmeme 15 milionů úvěr. Ale zároveň jsme zkusili svoje štěstí v tom, že jsme podali tři žádosti o dotaci. Jednu na zateplení, toho je tam totiž poměrně hodně. Řádově za několik milionů. Pak jsme využili toho, že lze žádat na využití dešťové vody, na ni máme vymyšlené dvě retenční nádrže. A o Vánocích se objevil dotační titul na opravy veřejných staveb, kde se dá poprvé po třiceti letech žádat o dotaci pro tak velkou dědinu jako jsme my i na opravu kulturáku. Tak jsme to zkusili. Pokud bychom uspěli, tak bychom si ani úvěr brát nemuseli. Jenže to budeme vědět až v pololetí. Začneme tedy s pomocí úvěru.

Jaká je budoucnost vizualizace hlavního kulturního domu, jehož návrh uspěl v celorepublikové konkurenci?

Oprava kulturního domu na Kolonii je nutný krok, který jsme si odsouhlasili k tomu, abychom mohli dospět k hlavnímu kulturnímu domu, jehož rekonstrukce bude trvat pravděpodobně déle. Zvláště v dnešní době koronavirové, se dále kumulují akce, s nimiž před sebou tlačíme ty, které se nemohly uskutečnit loni. Hledají se vhodné termíny a přitom lidé byli zvyklí používat naše kulturáky na kulatiny a další oslavy, a my zase pro společenské akce. Abychom se tak mohli pustit do rekonstrukce hlavního kulturního domu, tak musíme mít v pořádku ten na Kolonii. Tam by se pak dala přesunou alespoň část akcí. Kapacitně totiž bude dostačovat na většin narozenin a soukromých akcí. Navíc bude mí novou kuchyň.

Přesto pokračujete i v přípravě rekonstrukce hlavního kulturního domu…

V rozpočtu na tento rok máme vyčleněnou částku na to, že budeme soutěžit zhotovitele projektové dokumentace. Pro další volební období tady bude projekt v mašličkách se stavebním povolením nachystaný k tomu, aby obec rozhodla, kolik peněz si půjčí nebo jestli bude několik let šetřit. To další zastupitelstvo si musí říct, který bude ten správný rok, kdy tu stavbu uskutečnit. Samozřejmě lidé viděli studii, která byla úspěšná i v celorepublikové soutěži a už čekají, kdy to bude. V tom současném kulturním domě totiž nemáme klimatizaci, záchody jsou tam staré čtyřicet let, trochu nevyhovující je i prostorové uspořádání pro oddělení menších akcí od větších. Sice nás to tlačí, ale máme před sebou naplánované další důležité věci. Ale studnice finančních prostředků není bezedná. Jsem schopný říct, že projektově jsme nachystání na dalších šest let.

Kromě proměny dvojice kulturních domů ale Rohatec představil loni i vizi nové lávky přes řeku Moravu. Jaký je současný stav?

V návaznosti na plavební komoru, která má vzniknout a už je i na pořadu dne, tak jsme upozorňovali na to, že lidé, kteří jezdí na kole a chodí kolem Baťova kanálu, tak jim chybí bezpečná cesta, kudy dál pokračovat na cyklostezky a cyklotrasy, které vedou směrem na Hodonín nebo na Ratíškovice. Vždy musí přes protipovodňovou hráz a hlavně silnici I/55. To je extrémně nebezpečné, jelikož po této silnici projíždí skoro patnáct tisíc aut denně. Proto jsme hledali možnosti, jak to vyřešit. Napadla mě myšlenka, udělat přemostění řeky Moravy pomocí jednoduché lávky. Ta by byla pouze pro pěší a cyklisty. Konstrukci chceme umístit do místa, kde by turisté z Baťova kanálu mohli plynule podél trasy koryta dostat na druhou stranu. Výhodou by mělo být to, že na obou stranách lávky vlastní pozemky obec Rohatec. Společně s Obcemi pro Baťův kanál dotáhneme projektovou dokumentaci do určitého stupně a pak se pokusíme přesvědčit Jihomoravských a Trnavský samosprávný kraj, aby by si zažádaly o dotaci na přeshraniční spolupráci na tento ukázkový projekt, který spojí dva břehy. Zároveň přivádí ze skalického slovenského přístavu turisty do rohateckého českého přístavu.

Pro místní ale zřejmě důležitější jiné propojení…

Další projekt, který jsme po desetiletí neměli vyřešený a rozhodli jsme se, že jej v této době vyřešíme je propojení Rohatce Kolonie a obce cyklostezkou. Její součástí musí nutně být překonání silnice I/55. Chceme tady mít vybudovaný podchod. Momentálně už bojujeme o stavební povolení. Není to ale úplně jednoduchá stavba. Protože budovat podchod pod silnicí, která vznikla v sedmdesátých letech, není nic jednoduchého. Zvláště vrstvy, které tam jsou, totiž nemusí být dokonale popsané. Jedná se o investici, která dosahuje částky třiceti milionů korun. To je zcela zásadní proto, aby to financovala sama obec. Ba naopak. Tuto záležitost měl vyřešit stát, a to už v době kdy silnici budoval. Na obou stranách byly domy. Jejich propojení ale nebylo vyřešené tak, aby se dalo dostat bezpečně na druhou stranu. Každopádně v příštím roce budeme žádat Státní fond dopravní infrastruktury o přidělení dotace na tuto stavbu. Věřím, že je to naprosto ukázkový příklad toho, jak hledat bezpečnost na cyklostezkách pro lidi a že by proto naše žádost mohla uspět. Pokud by se to podařilo, tak bychom v příštím roce o prázdninách začali.

Zaregistroval jsem, že v Rohatci vznikne i nový bytový dům. Jak se do této investice zapojila obec?

Původní ubytovna je naše. K té jsme se dostali z majetku čokoládoven. V posledních letech ale neměla žádné využití. Nechtěli jsme z ní ani sociální ubytovnu. Hledali jsme proto developera, který by podle našich představ ubytovnu přestavěl na klasický bytový dům. Kam se budou moci nastěhovat běžné rodiny. Výběrové řízení vyhrála firma, která již získala ocenění za bytový dům roku. Ta pak musela zpracovat projektovou dokumentaci, kterou jsme následně odsouhlasili s tím, že chceme, aby tak objekt vypadal. Objekt je stále náš. Jakmile bude prostavěno stanovené množství práce, tak teprve potom dojde k převodu nemovitosti. Pak nám také zaplatí vysoutěženou kupní cenu. Objekt se stane jejich a byty pak budou prodávat oni. Jde o společnou investici, protože bychom si nemohli ani časově, ani nákladově troufnout tímto zabývat. Jde totiž o desítky milionů korun.

A co se týká rodinných domů?

V posledních dvou letech jsme udělali naprosto největší investici ve výkupu pozemků pro budoucí výstavbu. Za deset milionů korun jsme koupili 5,5 hektaru stavebního pozemku. Ten je ve stádiu, kdy se zpracovává regulační plán, který řekne kudy povedou sítě, jak budou vypadat ulice či jak budou velké parcely. Následně budeme řešit rozprodej, vybudování sítí a pak se uskuteční výstavba. Zřejmě v etapách. Vzhledem k žádostem mladých rodin, které shání stavební pozemky v okolí Hodonína, tak bude po těchto parcelách hlad. Těch tam může být třicet, čtyřicet a možná i více.