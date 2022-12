Kuřáci mohou vstoupit do nového programu záchytu rakoviny plic v Kyjově

Plicní oddělení Nemocnice Kyjov nově vstoupilo do pilotního programu časného záchytu nádorového onemocnění plic. Účastnit se jej mohou pacienti od pětapadesáti do pětasedmdesáti let. Ti ale musejí kouřit minimálně dvacet tak zvaných krabičkoroků, což obnáší například dvacet cigaret denně po dobu dvaceti let nebe „jen“ deset let ale s vykouřením čtyřiceti cigaret denně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kuřáci mohou vstoupit do nového programu záchytu rakoviny plic v Nemocnici Kyjov. | Foto: Deník/Petr Turek