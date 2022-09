Mezi vzácnými a často i chráněnými nyní rostoucími houbami už s kolegy objevili hřib královský, plavý, medotrpký, rudonachový, pečárku císařskou a také muchomůrku císařskou. Na ni narazil v Bílých Karpatech hodonínský fotograf hub Ladislav Špeta.

„Na jednom místě jsme jich napočítali více než padesát, od vajíček až po krásné velké plodnice. Navíc když srovnám druhovou pestrost oproti minulému týdnu, tak je výrazně větší. Přibyly kuřátka, ryzce, holubinky, helmovky. Navíc se má ještě ochlazovat, takže by mohly začít naskakovat václavky. Vypadá to velice dobře,“ svěřil se Špeta, který se chystal za houbami i do Beskyd. „Ale nepojedu tam, když začaly růst houby tady,“ podotkl.

Naopak do Chřibů chodí rád a pravidelně na houby Miroslav Vaculík. „Mám svá místečka, a je radost tam teď přijít. Nejraději sbírám praváky, ale rostou hodně také kozáci či janci. A tento týden jsem už našel i kola kuřátek a navíc už začínají růst i masáky, tedy výborné muchomůrky růžové,“ nabídl aktuální pohled do chřibských lesů Vaculík.

Běžné houbaře asi nejvíc potěší v současnosti hojně se vyskytující hřiby smrkové. „Jsou vhodné na všestranné použití. Doporučil bych je nakrájet podélně v tloušťce zhruba tři čtvrtě centimetru, a pak z nich udělat řízky, které jsou bezvadné. Je lepší je jen posolit, pepř či nějaké jiné koření může totiž přerazit houbovou chuť,“ poradil Koplík.

Oba víkendové dny by měly být na jižní Moravě pro houbaření příhodné. I když se dají postupem času očekávat přeháňky, které mají být v neděli četnější. „Proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku ojediněle, postupně na většině území přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty jedenáct až patnáct stupňů,“ uvedla k výhledu na neděli na webu Českého hydrometeorologického ústavu Jitka Kučerová z brněnské pobočky.

Na tradiční výstavě hub v Ratíškovicích, která se uskuteční od příštího pátku až do pondělí, mohou návštěvníci očekávat nejen čerstvé exempláře s předpokladem kolem dvou set druhů. Houby totiž tady nabídnou i kresby od Jiřího Polčáka a fotografie do Ladislav Špety.