Delegaci v Lužicích provázel tamní starosta Tomáš Klásek. Ten Deníku připomněl i vzájemnou pomoc s francouzskou partnerskou obcí Isdes. „Po požáru katedrály Notre-Dame jsme jako obec přispěli finanční částkou na obnovu, což bylo přijato velice pěkně a v partnerské obci za to byli rádi. Musím říct, že nyní obráceně zase přispěli naši francouzští přátele z Isdes nám, na obnovu v Lužicích. Spolupráce funguje,“ doplnil lužický starosta.

Tchajwanský ambasador předal symbolický šek v Lužicích v Důlní ulici. Ta patří v obci k nejpostiženějším lokalitám červnovým tornádem. „Této pomoci si nesmírně vážím. Jsem rád, že dokážeme držet při sobě a že ani lidem na druhé straně planety není jedno, co se tady děje. Nezapomeneme na to,“ ujistil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

