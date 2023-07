/VIDEO/ Mzdové podmínky v rozmezí dvaapadesát až osmapadesát tisíc korun měsíčně. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Taková je nabídka města Kyjova pro nového ředitele tamního nového aquaparku.

Krytou část aquacentra navštíví zájemci poprvé v září. | Video: Deník/Petr Turek

Byť se koupací areál kompletně celý poprvé teprve otevře. Nový konkurz hledá v pořadí už historicky druhého ředitele. První manažer totiž skončil své angažmá ještě před zahájením provozu krytého bazénu a saunového světa. „Předchozí ředitel své působení ukončil dohodou a tak velké zařízení samozřejmě stabilní vedení potřebuje,“ uvedl tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Dále sdělil, že do jmenování nového ředitele stojí v čele Aquavparku ředitel Technických služeb Kyjov Vladimír Šimeček. „Má letité zkušenosti s provozem koupaliště a bohuslavického biotopu,“ doplnil tajemník s tím, že krytá část aquacentra by se měla otevřít v průběhu září, pokud vše půjde podle plánu. Cena stavby se zatím vyšplhala na zhruba tři sta milionů korun bez daně.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Prvním ředitelem Aquavparku byl Ivo Cerman. Důvodem odchodu měly být zejména rozdílné pohledy na řízení městské společnosti jeho a valné hromady, tedy v tomto případě městské rady.

Opoziční sdružení Pro Kyjov reagovalo na situaci související s koncem působení prvního šéfa aquaparku žádosti o předání kompletního účetnictví i s výpisy z účtu. „Město zadá společnosti, která audituje Kyjov forenzní kontrolu účetnictví a nakládání s finančními prostředky. Veškeré požadované dokumenty a závěry kontroly budou poskytnuty dotčeným výborům zastupitelstva města,“ stojí na sociálních sítích Pro Kyjova.

Nový ředitel má prioritně zajistit provoz krytého bazénu, letního koupaliště, saunového světa a gastroprovozu. Adepti mají ale také představit koncepci provozu celého aquacentra. Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do konce července, konkrétně do pondělní sedmnácté hodiny.