Na pondělní jednání pak měli zastupitelé připravené nové návrhy hned tří vyhlášek. Úplnou novinkou je ta, která potírá žebrání v zastavěné části města. „Vyhláška o zákazu žebrání platí od prvního června,“ přiblížil Deníku tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Cílem této vyhlášky má být regulace žebrání, které může podle navrhovatelů narušovat veřejný pořádek ve městě nebo může být v rozporu s dobrými mravy či ohrožovat mravní vývoj dětí a mládeže. Kyjovští ze zákazu vyjmuli například poslední zvonění, vybírání milodarů členy řeholních řádů či veřejné sbírky. „Za žebrání se pro účely této vyhlášky nepovažuje vybírání peněz v souvislosti s pouliční uměleckou produkcí,“ stojí v návrhu vyhlášky.

Autobusové nádraží v Kyjově a jeho nejbližší okolí.Zdroj: Deník/Petr Turek

To vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvím města už navazuje na předchozí počin z října 2020, který zároveň ruší. A rozšiřuje nejen spektrum ve veřejném prostoru omezovaných drog. „Došlo k mírnému rozšíření v oblasti u provozovny COOP,“ doplnil tajemník.

Šlo o podnět zastupitele Vojtěcha Kölbela, kde v předchozím vymezení ploch se zákazem chybělo podloubí v blízkosti zmiňované prodejny. Další dva zastupitelé ještě navrhli rozšíření o dvě lokality na sídlištích. I tato rozšířená vyhláška má nabýt účinnosti od začátku června.

Naopak vyhláška o regulaci hostinských zařízení nenavýšila počet hodin, kdy mají být restaurace, kavárny či herny zavřené. Zůstává tak dál nutná minimálně dvouhodinová pauza mezi pátou a sedmou hodinou ranní. O rozšíření se pokusil neúspěšným protinávrhem radní a zastupitel pověřený řízením městské policie Antonín Kuchař. „Myslím si, že není špatné, aby ta omezující doba nebyla od pěti do sedmi, ale od tří do sedmi. To znamená od tří ráno do sedmi ráno by měly veškerá restaurační a pohostinská zařízení zavřeno,“ přednesl radní svůj protinávrh, který ale nezískal většinovou podporu.

Na zastupitelstvo dorazila i řada hostů a také petice za zvýšení bezpečnosti především v okolí autobusového nádraží. Tu podle zastupitele Petra Valihracha podepsalo na šest set padesát lidí. „Prvním a nejnaléhavějším problémem je situace s uživateli drog zejména v okolí autobusového nádraží. Ohrožují bezpečnost našich občanů, ale také vytváření atmosféru strachu a nejistoty. Byli jsme svědky útoku na jednu z našich spoluobčanek přímo v ulicích u nádraží, což je nesmírně znepokojující a nepřijatelné. Náš strach z procházení se po městě se stává stále reálnější,“ citoval z petice zastupitel Valihrach.

Petenti žádali podniknutí důrazných kroků k okamžitému zlepšení situace v celém městě s tím, že peticí oslovili dlouholetého starostu Františka Lukla. „Učinili jsme jasné, konkrétní, aktuální kroky k tomu, co v petici je. To znamená posílení hlídek v dané lokalitě. Posílení spolupráce s Policií České republiky, spolupráce s dotčenými orgány státní správy. V pátek byla za účasti hygieny, inspektorátu práce, hasičů, policistů a dalších účastníků kontrola na místě samém. A bude pokračovat i v dalších místech Kyjova u provozovatelů, kteří nectí pravidla,“ prohlásil na zastupitelstvu starosta.

Na jednání zastupitelstva dostali pozvání také policisté. Analytická data za posledních pět let představil ředitel hodonínského územního odboru František Klimus. „Když to srovnám s velikostí jiných obvodních oddělení na úroveň města Kyjova, což je ORP (obec s rozšířenou působností, pozn. red.) Veselí a případně ORP Hodonín, tak samozřejmě Hodonín je někde úplně jinde. Čísla jsou trojnásobná,“ přiblížil policejní ředitel.