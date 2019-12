Doporučila to studie, kterou pro město vypracovalo České vysoké učení technické v Praze. „Ambicí bylo ulevit centrálnímu náměstí, které především v ranní a odpolední špičce připomíná rušnější magistrálu. To se sice povedlo, současně ale výrazně vzrostl počet aut v okolních ulicích, především v Jungmannově a Dobrovského,“ vysvětlil mluvčí města Filip Zdražil.

Data z měření provozu ukázala, že v úseku mezi farou a mlékárnou za hodinu projíždí přibližně pět set aut. „Jednosměrka přinesla přehlednější provoz na křižovatce u pošty. Současně ale zhoršila průjezd křižovatkou u fary,“ doplnil mluvčí.

Při debatě minulý pátek proto místostarosta Antonín Kuchař oznámil, že v pondělí zkušební provoz ukončí a po náměstí se bude znovu jezdit v obou směrech. Jenže zdaleka ne všichni s obnovením původní situace souhlasí.

Na Facebooku města se do debaty zapojilo několik desítek lidí, kteří se na vhodném řešení nemohli shodnout „To snad ne! Tak jsem si pochvalovala, jak se náměstí zklidnilo. V čím zájmu to je a kdo se postaral, aby se zas jezdilo oběma směry?“ ptala se například Jarmila Poizlová. Podobný názor vyjádřili i mnozí další diskutující.

Našli se ale i lidé, kteří s rozhodnutím vedení města souhlasí. „Tohle je skvělá zpráva. Výborně pánové, více radních, jaké má Kyjov,“ napsal třeba Petr Koulínek.

Kromě něj obnovení obousměrného provozu požadovaly i dvě petice. Ty sepsali obyvatelé Jungmannovy ulice i obchodníci podnikající na Masarykově náměstí.

Kyjovanům vadí i to, že městská policie pokutovala řidiče, kteří vjeli do jednosměrky z opačné strany. „Já dostal pokutu první den po instalaci značky. Policisté přestupky mohli řešit dohodou. Rozhodně bylo v moci města to dojednat,“ uvedl Lukáš Žalud.

Podle velitele městské policie Lubomíra Plachého kamera zachytila, že zákaz porušovalo pět až šest aut za hodinu. „Strážníci ale řidiče pokutovali pouze namátkově,“ vysvětlil Plachý.

Většina komentujících se shodla na tom, že dopravu na náměstí a v jeho okolí je potřeba zlepšit. Podle mluvčího na tom město nyní pracuje. „Zabývá se tím náš architekt, který by měl brzy navrhnout další opatření. Rozhodně o nich ale chceme nejprve diskutovat s místními,“ řekl Zdražil.

JAN BOHÁČ