Kyjov bude mít v pondělí večer zřejmě po téměř deseti letech druhého místostarostu. Kandidátem vítěze voleb z podzimu 2018 je čtyřiadvacetiletý Daniel Čmelík. Doplní současné duo Sedmadvacítky nezávislých - starostu Františka Lukla a místostarostu Antonína Kuchaře. „Naše město se svým počtem obyvatel dva místostarosty nepotřebuje. Navíc se pak soustředí ještě více moci do rukou Sedmadvacítky,“ prohlásil předseda kyjovských komunistů Antonín Rajda.

Radnice v Kyjově. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Dolejský

Podle lídra nejsilnějšího opozičního sdružení Pro Kyjov Petra Valihracha je rozhodnutí zvolit druhého místostarostu paradoxní. „Předně vypovídá o tom, že radnice nefunguje, jak by měla. To lidé uvnitř kritizují dlouhodobě. Takže volba někoho schopného by měla městu pomoci. Potíž je ale ve výběru. Nominován je mladičký kolega, jehož hlavní kvalifikací je nadstandardně přátelský vztah se starostou,“ reagoval Valihrach.