ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Ta doporučila městské radě uzavřít všechny mateřské školy v Kyjově, a to od úterý 17. března do odvolání. To také radní posvětili. "Školky jsou od úterý uzavřeny," sdělil v pondělí mluvčí radnice Filip Zdražil.

Na infolince 518 697 401 bude od pondělí 16. 3. denně v čase od devíti do patnácti hodin pracovnice Městského úřadu Kyjov sbírat žádosti o zajištění nákupu potravin, případně vyzvednutí léků. "Služba bude určena především seniorům a dalším potřebným lidem, kteří mají ztížené možnosti zajistit si nákup sami,“ uvedli Kyjovští.

Bezpečnostní rada města současně vyzývá zájemce, kteří by dobrovolně, bez nároku na odměnu, byli ochotni tyto služby zajistit. „Hlásit se mohou na témže telefonním čísle v uvedeném čase,“ stojí ve výzvě. Zapojí se i dobrovolní hasiči a členové Studentského parlamentu.

Městský úřad omezuje provozní dobu pro veřejnost na pondělky (8-12) a středy (14-17). Bezpečnostní rada současně vyzývá klienty MěÚ Kyjov, aby do konce března navštěvovali úřad pouze v nezbytně nutných případech, které nelze odložit nebo vyřídit elektronicky. Opatření má snížit rizika šíření nákazy. „Zaměstnanci úřadu, kteří budou uvolněni, se budou podílet na výrobě ochranných prostředků a pomoci potřebným,“ uvádí se v závěru zprávy z jednání bezpečnostní rady.

V Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně v neděli začali dávat dohromady roušky. „Všichni zůstáváme co nejvíce doma. Venku noste roušky, pokud teda ven musíte,“ vyzvala manažerka muzea Pavla Benadová. Sama přitom chce jít příkladem. „V neděli večer jsme vybrali látky a další materiál. My stříháme a taťka na stroji roušky šije,“ svěřila se manažerka.



Chtějí připravit asi třicítku roušek, aby je mohli využít starší lidé v domově v Žižkově ulici. „Hlavním důvodem, proč jsme se do toho pustili, je ale to, abychom motivovali ostatní. A ti si vytvořili vlastní roušky, třeba i pro sousedy,“ uvedla Benadová.



Muzeum kromě toho v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru nabízí virtuální prohlídku, na kterou zájemcům stačí jen připojení na internet.

Omezení pohybu osob

Kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru vyhlásil premiér Andrej Babiš karanténu pro celou Českou republiku. Vláda schválila krizový štáb, jehož šéfem bude epidemiolog Roman Prymula. Kolem poledne totiž Česko evidovalo další nakažené. Od rána se jejich počet zvýšil z 214 na 293. „Vláda s účinností od 16. března 2020 do dne 24. března 2020 zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky“ uvedl na úvod noční tiskové konference po jednání vlády Babiš.

Mezi výjimky patří cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a blízkými osobami či cesty nutné k obstarání základních životních potřeb.

Omezený bude nově prodej nebaleného pečiva, zakazuje se například provoz autoškol či takzvaných sdílených taxislužeb (Uber a další) a běžná veřejnost nebude mít dovolen vstup do prodejen se stavebninami. Uzavřeny nově budou také prodejny elektro, které dosud spadaly mezi výjimky.