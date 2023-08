Stejně tak se přechodu na nové vytápění dočká základní škola na Újezdu. Kvůli pracím na přípojce je nyní uzavřená i blízká Klvaňova ulice. Teplárny Kyjov avizují, že chtějí mít vše připravené do začátku nové topné sezony. „Práce bychom chtěli mít hotové ale už do konce srpna, aby děti nemusely do školy přes staveniště,“ sdělila Deníku Jana Burešová, mluvčí kyjovských Tepláren.

Ještě před školami došlo k částečné modernizaci vytápění kyjovského Centra sociálních služeb a už od konce června teplo dohřívá bazény městského letního koupaliště. Na dálkové vytápění se připojí ale i další části moderního areálu Aquavparku. „Především nový krytý bazén a saunový svět,“ doplnila mluvčí Tepláren.

Jak přiblížil místostarosta a jednatel městského aquacentra Daniel Čmelík půjde o jednoznačnou úsporu, byť se nedá přesně vyčíslit, a to především kvůli teprve budoucímu množství odebraného tepla a také tomu, jaká by byla vysoutěžená cena plynu. „Každopádně důležité je, že teplo z Teplárny je pro nás levnější než plyn. Navíc je důležité zmínit, že jsme kladli důraz na to, aby nový objekt byl co nejméně energeticky náročný. Co se týká ohřevu vody v bazénech, chtěli bychom nastavit komfortní teplotu pro návštěvníky,“ vysvětlil místostarosta.

Zároveň prozradil, že pravděpodobně prvním dnem otevření kryté části aquaparku bude osmnácté září. „Jeví se to jako reálný termín jak s ohledem na dokončení stavby, tak s ohledem na zaškolení personálu ve společnosti Aquavparku,“ řekl Čmelík.

Jak doplnila mluvčí Teplárny, k největším odběratelům patří kyjovské sklárny, nemocnice a prostřednictvím společnosti Teplo Kyjov dodává teplo a teplou vodu také do domácností. Loni tak od teplárny odběratelé odebrali podle výroční zprávy 81 tera Joulů, z toho více než čtvrtinu spotřebovala nemocnice, a to pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Pro srovnání meziroční nárůst ceny tepla byl loni u nemocnice ani ne čtvrtinový, oproti tomu u zemního plynu se meziroční skok vyšplhal až na téměř tři sta procent.