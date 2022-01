Novou rozhlednu chce spolek Tanečnice umístit nad jedenáctitisícové město, a to nad zahrádkářskou oblast, kam lidé přicházejí i přijíždějí poté, co ze státní silnice směřující na Vlkoš odbočí před kaplí svatého Rocha vpravo na nezpevněnou cestu. „Máme připravený projekt i všechny podklady. V tomto roce budeme připravovat dotační žádosti a budeme chtět zajistit finance tak, aby se ideálně v roce 2023 mohla samotná stavba rozhledny uskutečnit,“ přiblížil Daniel Čmelík, kyjovský místostarosta a člen zapsaného spolku Tanečnice, která je investorem rozhledny.

Náklady na její pořízení se pohybují mezi čtyřmi až pěti miliony korun. Peníze chce spolek získat především z ministerstva pro místní rozvoj a z kraje. Na projektovou dokumentaci už přispělo město. Rozhledna se má stát magnetem a zastávkou zejména pro cyklisty jedoucí po vinařských stezkách a samozřejmě pro pěší návštěvníky vyrážející za výhledy hlavně z Kyjova. Jak už dříve sdělila Deníku iniciátorka vize rozhledny Darja Machalínková, Tanečnica má být symbolem volnosti, radosti z pohybu a folklóru.

Autory architektonického řešení jsou Jaroslav a Lenka Vlachovy z kyjovského ateliéru 100D. „Celková výška tanečnice je 14,5 metru, výška vyhlídkové plošiny je dvanáct metrů nad terénem. Celková výška je omezena nově vzniklým ochranným pásmem letiště Kyjov,“ uvedl architekt.

Nová vyhlídka by měla nabídnout kompletní horizont. Z nové rozhledny má být za dobrého počasí vidět například na nejvyšší vrchol Bílých Karpat Velkou Javořinu, na Pálavu, do Chřibů na Bradlo nebo hrad Buchlov a samozřejmě na Stražovják. Za výborné viditelnosti by se mělo dát dohlédnout až k vrcholkům Alp.