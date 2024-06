Konečně. Mělo to být už dávno. Takové jsou časté reakce na chystanou opravu silnice v Kyjově, a to v ulicích Pod Kohoutkem a na ni navazující Svatoborské. Zdejší cesta je frekventovaná, slouží totiž nejen místním, kteří tady bydlí, ale také jako příjezd do průmyslové zóny. Navíc tuto trasu využívají i řidiči, kteří si tudy zkracují cestu do blízkého nákupního centra nebo na hlavní parkoviště kyjovské nemocnice .

Kritika síly tamního provozu je dlouhodobá. „Nahoře je blázinec. Když tudy jdu kolem půl druhé odpoledne, je neuvěřitelné, co tam se v provozu děje. Naopak tady dole ve Svatoborské by bylo zapotřebí hlavně opravit povrch cesty, teď je to nejhorší úsek,“ řekl už před více než dvěma roky Deníku zdejší rodák Josef Mráz.

Přání trvá nadále. Rekonstrukce zdejší silnice navíc není to jediné, co by místní přivítali. „Určitě by tady byl dobrý a vhodný chodník. Pěší se tu pak budou cítit bezpečněji,“ sdělila nyní další z obyvatelek, Hana Trumpešová. Současný chodník z jihozápadní strany Svatoborské totiž končí kousek od křižovatky, před prvním domem.

Stav kyjovských ulic Svatoborská a Pod Kohoutkem ve druhé polovině června 2024.Zdroj: Deník/Petr Turek

Z opačné strany v ulici Pod Kohoutkem pak má stávající chodník svůj konec ještě před nadjezdem.

„Chodník je potřeba, do práce a z práce tudy chodí tudy hodně lidí. A nová silnice bude taky dobrá, v současnosti tady kamiony projíždějí po kostkách, hluk a třesoucí se zem pak lidem samozřejmě vadí. Důležité bude také vhodně vyřešit odtékání dešťových vod ze silnice včetně funkční kanalizace,“ vyjádřil se František Ondříšek.

Kromě nového chodníku a rekonstruované silnice s asfaltovým povrchem se tady má také upravit parkování. Na ulici pak posvítí nové veřejné osvětlení. Zůstat by tu však mělo omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině. O provedení této veřejné zakázky v ulicích Svatoborská a Pod Kohoutkem se radnici přihlásili čtyři zájemci.

„Jsme maximálně měsíce od zahájení stavby. Nyní jsme na radě schválili výsledky výběrového řízení, v návaznosti na to se podepíše smlouva se zhotovitelem. V nejbližší době by se tak mohlo začít. Jde o poměrně frekventovanou komunikaci, která je v tristním stavu. Nejen místní, ale i lidé projíždějící, a těch není málo, tak tuto rekonstrukci už vyhlížejí,“ uvedl kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Kyjov mají stavební úpravy navazujících ulic pod nadjezdem vyjít podle výsledků výběrového řízení na necelých patnáct milionů korun bez DPH.