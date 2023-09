Kyjov startuje s podzemními kontejnery, Veselí začíná druhou desítku

/VIDEO/ Obyvatelé a návštěvníci Kyjova by měli ještě letos narazit na jednu novinku v centru města, a to u Kina Panorama. Právě tam budou moci lidé využít možnost komfortu podzemních kontejnerů na odpad, a to jako prvních v Kyjově.

Podzemní kontejnery ve Veselí nad Moravou. | Video: Deník/Petr Turek