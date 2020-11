Na novém takzvaném zeleném parkovišti se speciálními rošty umožňující vsakování dešťů zaparkují lidé na sídlišti Zahradní v Kyjově téměř čtyřicet aut.

Lidem na sídlišti Zahradní má zvýšit komfort nové zelené parkoviště. | Foto: Deník / Petr Turek

Příjezdová cesta i chodník budou z betonové drenážní dlažby. „S výstavbou se začne nejspíš v první polovině příštího roku, hotovo by mělo být do nejpozději do jeho konce. Nová parkovací místa budou primárně určena pro obyvatele sídliště a jejich návštěvy,“ sdělil v pondělí místostarosta ze Sedmadvacítky nezávislých Daniel Čmelík.