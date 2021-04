Těm, kdo nové nařízení poruší, pak bude hrozit až dvacetitisícová pokuta. „Kvůli používání pyrotechniky v minulosti měli lidé stížnosti. Primárním důvodem pro novou vyhlášku je však to, že chceme jít s dobou. Z mnoha stran slyšíme, že pyrotechnika, především ta, která má velký zvukový efekt, škodí zejména zvířatům, například psům, kteří mají několikanásobně citlivější sluch než my. A také malé děti z ní mívají strach,“ přiblížil důvody pro regulaci předkladatel návrhu a kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Nově tak bude v jedenáctitisícovém Kyjově zakázané používání zábavní pyrotechniky v zastavěném území města, a to kromě silvestrovských oslav. Tedy na Silvestra a prvního ledna do dvaadvaceti hodin. „K novoročním oslavám tento druh zábavy určitě patří, chceme jej lidem zachovat i nadále,“ uvedl místostarosta. Zároveň však doplnil, že je proto, aby město šlo i v tomto ohledu příkladem a nepořádalo vlastní silvestrovský ohňostroj. „Jsem pro alternativní cestu, o které se bude ještě debatovat. Možností by byl například videomapping s promítáním na radnici a doprovodnou hudbou,“ svěřil se Čmelík. Pro upuštění od městského ohňostroje navíc zaznívají i hlasy z opozice.

Silvestrovské oslavy však nová vyhláška nijak neomezuje. Zastupitelé se navíc shodli na tom, že kromě přelomu roku z ní nebudou téměř žádné výjimky. Hlasováním prošla jen jediná, kterou navrhl opoziční zastupitel Vojtěch Kölbel. „Zábavní pyrotechnika nejsou jen ohňostroje, ale také prskavky, fontány a další druhy, které nedělají rámus. Nebylo by šťastné řešení, je zcela zakázat,“ řekl při historicky prvním online jednání kyjovského zastupitelstva Kölbel.

Na jeho návrh pak zastupitelé schválili to, že se omezení nevztahuje na prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány, pokud spadají do nejnižší kategorie pyrotechnických výrobků F1 a F2.

Volení zástupci také posvětili návrh starosty Františka Lukl, aby byla vyhláška účinná až od začátku července. „A to z toho důvodu, že pokud někdo má něco doma nakoupeno, tak neříkám, aby to odpálil, ale aby měl dostatečnou možnost se toho legálním způsobem zbavit,“ uvedl starosta. Navíc tak podle něj dostávají prodejci pyrotechniky jednoznačnou lhůtu na to, aby se s novou povinností vypořádali.

V podobně lidnatém Veselí nad Moravou přistoupili k regulaci používání zábavní pyrotechniky před loňskými Vánoci. Oproti Kyjovu mohou ve Veselí zájemci požádat nejméně třicet dnů před konáním o výjimku na oslavy, slavnosti, kulturní či sportovní akce. O udělení výjimky pak rozhodnou radní nebo úředníci. Také Hodonínští schválili obecně závaznou vyhlášku, která omezuje užívání zábavní pyrotechniky s řadou výjimek, a to před šesti lety.