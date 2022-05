Benefit mohou využívat totiž výhradně lidé s trvalým pobytem v Kyjově, s minimálním věkem pětašedesát let. Případně pak lidé s těžkým tělesným postižením, kteří jsou ale schopní samostatné přepravy taxíkem. „Jsem moc rád, že o novou službu je mezi Kyjovjáky takový zájem. Hledali jsme možnosti, jakým způsobem v době plné zdražování našim seniorům pomoci, a zajištění zvýhodněné přepravy nám přišlo jako přirozený nápad,“ uvedl kyjovský starosta František Lukl.

Jak dále přiblížil Zdražil, podle provozovatelů taxi služeb zájemci nejvíce využívali tuto možnost přepravy dopoledne, a to pro cesty k lékařům do zdejší nemocnice nebo jiných ambulancí a také na nákupy do obchodních center. Na úřadě bezplatně zaevidovaný zájemce má každý měsíc nárok na šest poukazů pro přepravu taxíkem v hodnotě čtyřicet, za které může vyjet i za hranice Kyjova. Platnost kupónů je jeden rok, takže si je mohou držitelé i našetřit a vyrazit pak i na výlet i do vzdálenější lokality.

V okresním městě zavedli službu SeniorTaxi před pěti lety. Penzisté ji tak mohou využívat od září 2017. „Aktuálně máme v Hodoníně vydáno 831 průkazů pro seniory, kteří mají zájem využívat služby SeniorTaxi. V posledních třech letech nám každý rok přibývá kolem stovky nových zájemců o služby,“ přiblížil v pátek mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Připomněl, že nedávno se pokusili ještě více zatraktivnit tuto službu, takže její uživatelé mají neomezený počet jízd. „Službu mohou využívat v pracovní dny v čase do patnácti hodin. K tradičním místům, jako byly jízdy k lékaři, na úřad, na hřbitov, do knihovny, nově přibyla možnost jízd do SBD Hodoňan, k dodavatelům energií, okresní správu sociálního zabezpečení, dům kultury a na kulturní akce,“ doplnil Horníček.