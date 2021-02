Devět covid pozitivních pacientů z náchodské nemocnice bude v péči zdravotníků v nemocnici Kyjov. Ta je od města při polských hranicích vzdálená dvě stě kilometrů.

Zdravotníci kyjovské nemocnice v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru. | Foto: Nemocnice Kyjov

„Epidemiologická situace v Královéhradeckém kraji je kritická, co do počtu nakažených lidí na sto tisíc obyvatel je to druhý nejzasaženější region v celé zemi, tamní nemocnice jsou kvůli šíření nákazy přeplněné,“ informoval mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.