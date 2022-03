To už by měl mít nový aquapark vybraného i prvního ředitele. Z prvního konkurzního kola z devíti potvrzených uchazečů postoupili do druhého tři kandidáti. „Na doporučení výběrové komise by rada měla vybrat jednoho z nich,“ přiblížil místostarosta.

Uzavírka Kunovic pošle nákladní dopravu na Moravský Písek

Na jmenování šéfa budoucí městské obchodní společnosti představitelé Kyjova spěchají. Modernizované letní koupaliště se má totiž otevřít návštěvníkům v polovině července letošního roku.

„Pokud by totiž vybraného kandidáta drželi v jeho stávajícím zaměstnaní ještě celé dva měsíce, mohl by nastoupit až od začátku června. Je ale zájem, aby u nás začal fungovat co nejdříve, sledoval dokončování koupaliště a připravoval zahájení provozu. Tedy včetně přijetí zaměstnanců na trvalý pracovní poměr, jako jsou strojník či vedoucího areálu, který bude muset zajistit ještě před sezonou plavčíky,“ upozornil předseda výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu a opoziční zastupitel Antonín Rajda. Ředitel se podle něj bude muset také postarat o fungující bufet pro venkovní areál s kapacitou šesti set lidí.

Městské koupaliště Kyjov



Zahájení výstavby původního: 1958



Otevření původního: 13. června 1964



Plánované otevření modernizovaného: 15. července 2022



Předpokládané otevření krytého bazénu: květen či červen 2023

Všichni tři finalisté konkurzu jsou buď z Kyjova, nebo blízkého okolí. O konkrétní podobě organizace, kterou bude jeden z nich řídit, budou za necelé dva týdny rozhodovat zastupitelé. Jednat se bude o společnost s ručením omezeným. „Stoprocentním vlastníkem bude město,“ doplnil místostarosta Čmelík.

Zatím v místě pokračují přípravné práce. „Na letní část máme vydané stavební povolení, které má tento měsíc nabýt právní moci,“ řekl místostarosta. Zatím mají Kyjovští za sebou dvě sezony, kdy byly bazény bez vody. „Určitě nám koupaliště chybělo. Kyjovjáci museli jezdit do Vracova nebo do Dubňany. Už aby se otevřelo tady,“ řekl v úterý u staveniště Pavel Štěpánek.

Se stavbou kryté části mají podle místostarosty stavbaři začít ještě v tomto roce tak, aby se mohla hostům otevřít v květnu či červnu příštího roku.

Už dříve byla v plánu oprava příjezdové silnice ulicí Mezivodí. Právě kvůli stavebním pracím na koupališti a použití těžké techniky přijde oprava cesty na řadu, jakmile budou hotové práce na aquacentru. „Následně bude opravená celá ulice Mezivodí až po Nětčickou,“ doplnil vedoucí organizačního odboru radnice Filip Zdražil.

Nový koupací areál město vysoutěžilo bez daně za 285 milionů korun. Především na jeho financování si vzalo úvěr ve výši 330 milionů korun se splatnosti do roku 2043. Ten hlavně kvůli podvázání dalších investic v nejbližších letech kritizuje většina opozice.