Škrtnutí šesti mandátů je podle místostarosty Daniela Čmelíka prvním opatřením z chystaného balíku provozních úspor. Město má podle něj tak ušetřit ročně částku 750 tisíc korun. „Je pravdou, že pokud vezmeme další města z okolí i odjinud z republiky, tak v porovnání s počtem obyvatel jsme měli zastupitelů výrazně více, než je obvyklé,“ uvedl místostarosta jedenáctitisícového města. Snížení dalších provozních nákladů, a to i kvůli současné výstavbě městských lázní a koupaliště, vedení města ještě chystá.

Po podzimních volbách se Kyjov zařadí po bok jednadvacetičlenných zastupitelstev jako v podobně lidnatém Veselí nad Moravou či v menších městech Dubňanech, Strážnici a obci Rohatec. „Myslím si, že jednadvacet členů zastupitelstva je optimální počet pro řízení města naší velikosti a také s tím, aby zajistil dostatečné názorové spektrum,“ přiblížil veselský místostarosta Petr Kolařík. Veselané snížili počet zastupitelů před volbami v roce 1998, a to z třiadvaceti na jednadvacet.

Babyboom na jižní Moravě: v Brně se narodilo více chlapců, na Hodonínsku dívek

V Kyjově prošlo snížení počtu volených zástupců na posledním jednání velice hladce. Pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé, a to i ti opoziční. „Jsme taky pro snížení, počet jednadvaceti je rozumný,“ uvedl lídr nejsilnější opoziční kandidátky Pro Kyjova Petr Valihrach.

Posílení vítěze

Jenže za snižováním počtu zastupitelů mohou stát i další důvody. Těmi může být náročnější shánění dostatečného počtu lidí na kandidátky nebo jak připomíná brněnský politolog Michal Pink, tak i možné posílení budoucích vítězů voleb. „Do zastupitelstva se pak nemusí dostat ani strana se ziskem 5,5 procenta. Snižováním počtu kandidátů na kandidátních listinách, podle toho jak dopadnou volby, zvyšujete přirozený volební práh,“ upozornil politolog na úskalí volebního systému.

Zastupitelstvo Kyjov

volby 1990: 30 zastupitelů

volby 1994 a 1998: 23 zastupitelů

volby 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018: 27 zastupitelů

volby 2022: 21 zastupitelů

Zároveň připomněl, že navíc trendem posledních let je spíše stavět vlastní kandidátky lídry. Ti totiž nechtějí být na nižších pozicích na společné kandidátní listině s jinými uskupeními. „Charakter volební soutěže se ale nemění. Pořád je to volební soutěž mezi dvěma či třemi kandidátními listinami. V tuto chvíli by na všechny úrovně i na tu nejnižší bylo daleko smysluplnější, kdyby tady vznikalo sice méně, ale zato heterogennějších kandidátních listin,“ doplnil Pink.

Zajímavou příchuť má snížení počtu zastupitelů pro nejpočetnější zastupitelský klub v Kyjově, Sedmadvacítku nezávislých. Ta nese svůj název už dvě desetiletí. Předtím v roce 1998 kandidovala ještě do třiadvacetičlenného zastupitelstva jako Třiadvacítka nezávislých. „Je možné, že i při jednadvaceti jménech na naší kandidátce, značka Sedmadvacítka nezávislých, která už má v Kyjově svoji historii, zůstane. Zachování názvu je pro nás asi sympatičtější. Druhou variantou je přejmenování na Jednadvacítku. Zatím ale ještě nejsme rozhodnutí. Sedmadvacítka je ale širší komunita lidí, která se setkává a řeší věci společně, z nichž pak jen někteří jsou na kandidátce,“ sdělil místostarosta za Sedmadvacítku nezávislých Daniel Čmelík.

Karlínskou trať si osahali šampioni i stavitel z Nového Zélandu

Nejpočetnější zastupitelstva v okresu Hodonín v současnosti

31 zastupitelů: Hodonín

27 zastupitelů: Kyjov

21 zastupitelů: Veselí nad Moravou, Dubňany, Strážnice a Rohatec

V polistopadovém období tak bude mít Kyjov už čtvrtý odlišný počet zastupitelů. Nejkratší dobu vydržel hned ten první, nejvyšší. Sudé, třicetičlenné zastupitelstvo obsadili Kyjovští jen na jedno volební období.

Termín nových voleb do obecních zastupitelstev vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman ve středu, stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.