Za povedené vysvědčení se mohou děti z Veselí nad Moravou a okolí vydat do nově otevřeného lanového centra. Najdou ho v přístavu Baťova kanálu. Otevírá právě v pátek 30. června, a to v pravé poledne. K dispozici bude zájemcům v tento den zdarma. Kromě lanového centra budou moci návštěvníci zavítat také na nedaleké koupaliště a vyzkoušet zábavné atrakce v přilehlém zámeckém parku.

V poslední školní den se v přístavu Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou otevře nové lanové centrum. | Foto: Lanové centrum Veselí nad Moravou

Vyhlídková věž ve tvaru majáku je dominantou nového lanového centra ve formě 3D bludiště. Vzhled atrakce připomíná vodní svět a zapadá do celého konceptu lokality přístavu Baťova kanálu. „Návštěvníci se dostanou až do výšky jedenácti metrů, kdy z válcovitých domečků vedou lávky chráněné sítěmi. Překážky mezi lávkami symbolizují třeba chaluhy, rybí hejno, bubliny, rybářskou síť nebo lekníny. Nové 3D bludiště je určené pro děti od čtyř let, ale nosnost je uzpůsobená i pro dospělé. Rodiče si tak mohou projít jednotlivé atrakce se svými dětmi,“ vysvětlila jednatelka provozující společnosti Andrea Husáková.

Ve veselském přístavu byla na jaře dokončená stavba nové provozní budovy s informačním centrem, soukromý investor dokončuje stavbu ubytovacího zařízení se stovkou lůžek. Město chystá navýšení kapacity parkoviště pro osobní auta i autobusy, v příštích letech se chystá i rozšíření přístavu, který pojme na osm desítek rekreačních plavidel. „Projekt lanového centra vnímáme jako další zatraktivnění nabídky služeb v přístavu ve Veselí nad Moravou,“ uvedl veselský starosta Petr Kolář.

V plánu jsou zde i tematické dny s doprovodným programem, ať už při příležitosti prvního školního dne nebo při hodech. „Areál bude možné využívat třeba i pro narozeninové oslavy,“ přiblížila plány Husáková. Za podobou lanového centra stojí brněnský ateliér UniPark, který vyprojektoval i oblíbené bývalé 3D bludiště u hodonínské zoologické zahrady.