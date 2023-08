Proti nebezpečí číhajícímu na cyklisty na tepně s dopravní intenzitou přesahující deset tisíc aut denně mají Rohatečtí připravené řešení v podobě lávky pro kolaře a pěší. Lidem bez aut by umožnila dostat se na druhou stranu příhraniční řeky u budoucího ústí Baťova kanálu do Moravy a asi tři sta metrů od přístaviště Rohatec. Na téměř stometrovou kovovou stavbu bude ale zapotřebí předběžně na sedmdesát milionů korun.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Právě pro podporu lávky s hlavním cílem bezpečného vedení a propojení jednotlivých cyklotras bez účasti motorové dopravy podél Baťova kanálu a řeky Moravy uzavírají Rohatečtí memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky s Jihomoravským krajem. Smlouvu schválilo před několika dny jednohlasně rohatecké zastupitelstvo. Krajští radní jej posvětili už od dva týdny dříve. „Lávka je důležitá jak pro cyklisty, tak pro pěší proto, aby se přes řeku Moravu propojilo další místo na cyklotrase mezi Veselím nad Moravou a Hodonínem, kde kopíruje, sleduje Baťův kanál, který nabývá na důležitosti i množství návštěvníků a turistů. Pro nás tak jde o další budování infrastruktury v místě, kde to vidíme jako potřebné,“ řekl náměstek jihomoravského hejtman pro oblast regionální rozvoje Jan Zámečník.

Memorandum kraj a Rohatec zavazuje k aktivní spolupráci na přípravě konkrétních projektů zaměřených na výstavbu cyklostezek a související cyklistické infrastruktury. Konkrétním cílem má být právě příprava a stavba lávky. Rohatečtí pro ni mají projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Potřebují se ale ještě pustit do projekčních prací pro stavebním povolení a následně pro provedení stavby, což mají naceněné na více než dva miliony korun. Počítá se s tím, že by kraj mohl pomoct se zhruba milionovou podporou, tuto dotaci bude muset ještě schválit jihomoravské zastupitelstvo.

Rohatečtí by pak rádi už v příštím roce požádali o peníze na stavbu z evropských příhraničního programu, na čemž by měl podle memoranda kraj spolupracovat jak metodicky, tak koncepčně. „Co jiného by mělo mít šanci na úspěch v rámci přeshraniční spolupráce a dotačního titulu, který má mít českého a slovenského partnera? Než projekt, kterým chceme spojit lidi, dva státy a dva sousedy, Rohatec a Skalicu,“ řekl na posledním zastupitelstvu starosta Rohatce s tím, že tímto přemostěním by navíc zmizelo hluché místo v uvažované trase cyklostezky mezi Hodonínem a Kroměříží.

Zároveň upozornil na to, že slovácká obec má navíc výhodu v tom, že lávka je plánovaná z pozemků, které na české i slovenské straně vlastní právě Rohatec. Od finanční zátěže v řádech desítek milionů korun by měl Rohateckým výrazně pomoci právě přeshraniční evropský program, kde mají dotace pokrýt až devadesát procent nákladů. Samotným obyvatelům Rohatce má pak lávka nabídnout přímou možnost spojení se sousedním slovenským městem Skalica, a to pěšky nebo na kole.

Jak zmínil ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek, nová lávka v blízkosti nové plavební komory dostane cyklisty na pravý břeh řeky Moravy a tím jim výrazně otevře možnosti pro vyjížďky do Rohatce a dál do Hodonína. „Dnes je cyklostezka podél Baťova kanálu významný turistický cíl, který je téměř na úrovni plavby i co se týká atraktivity a frekventovanosti. Nová lávka napojí cyklotrasu a proud cyklistů na Rohatec a určitě pomůže i Hodonínu, část cyklistů totiž od Sudoměřic a přístavu Skalica pokračuje a v současné době využívá levý břeh Moravy a řeku přejíždí až po lávce Kopčany – Mikulčice,“ přiblížil Bártek.

Posledně zmíněná lávka u Mikulčic se otevřela před čtyřmi lety právě i díky eurům na slovensko-českou příhraniční spolupráci. Evropská dotace na více než devadesátimilionový projekt činila pětaosmdesát procent. Zbývající peníze směřovaly na lávku ze státních rozpočtů České a Slovenské republiky a vlastních zdrojů Trnavského a Jihomoravské kraje. Ten chce z nejbližší výzvy stejného programu využít peníze i na severnější překonání řeky Moravy u Vnorov.

Jak doplnil náměstek Zámečník termín pro podání žádosti o dotaci je do konce letošního září. „Už to schválily příslušné orgány kraje,“ podotkl náměstek. V tomto případě ale nejde o lávku, ale o unikátní dvoukabinový transbordér, díky němuž a následně pomocí tahu se mají cyklisté a chodci dostat na druhý břeh. Konstrukční řešení je z dílny Huti architektury Martina Rajniše, která mimo jiné získala ocenění Dřevěná stavba roku od odborné poroty za konstrukci pro pavilon na Expo v Dubaji.