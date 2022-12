Tu ale nevyužívají jen místní či lidé z okolních obcí, kteří do Hodonína přijíždějí na kole. Vypadá to, že se osvědčila i pro cykloturisty. „Když k nám dorazí cyklisté, kteří uvažují o tom, že by jeli směrem na Dolní Bojanovice nebo Mutěnice, posílám je právě přes lávku u zoo. Co se týká bezpečnosti, tak jde o jasnou volbu. Cykloturisty směřuji na klidné a bezpečné cesty, nechci je poslat z Hodonína přes most v Brněnské ulici a už vůbec ne přes pánovskou křižovatku,“ upozornil Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko. Zmiňovaná křižovatka totiž podle statistik pojišťoven v nehodovosti patří v posledních letech k nejnebezpečnějším úsekům, a to nejen na jižní Moravě.

Jak ale například upozornil Jiří Petrica z Hodonína, na lávce se vyskytují i některé vady. K vidění jsou třeba menší praskliny na dřevěné pojezdové ploše. „Některé drobné závady včetně ochranného nátěru lávky jsme již s dodavatelem řešili v rámci záruční lhůty. Lávka přes silnici I/55 bude už rok v provozu,“ připomněl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Za tu dobu si ji oblíbili také sprejeři, kteří stihli lávku opatřit menšími i většími malbami jak na nosné části, tak i uvnitř. „Ochranné protivandalské nátěry proti sprejerům zatím na lávce ani na pilířích aplikovány nejsou, ale rádi bychom jimi lávku i pilíře opatřili,“ sdělil mluvčí radnice.

Ta má v plánu také osvětlení přemostění. „Pokud se týká osvětlení lávky, není to až tak jednoduché, jak jsme si původně představovali. Stále však platí, že chceme lávku osvětlit a aktuálně situaci řešíme s životním prostředím,“ doplnil Horníček.

Kvůli plánovanému vybudování dálnice D55, díky čemuž se má stávající silnice I/55 rozšířit na čtyřproudou, byla lávka navržená jako dočasná stavba. Hodonínští ji tak budou moci využít i na jiném místě. Podle posledních informací z republikového Ředitelství silnic a dálnic dostupných na webu organizace je uvedení téměř dvoumiliardového dálničního úseku mezi Rohatcem a Lužicemi v plánu až za deset let. „Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí,“ stojí na webu státních silničářů.