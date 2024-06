„Státní lázně Luhačovice tady otevřely svoji provozovnu a začalo se tady léčit,“ připomněla na úvod rozhovoru Andrea Kubátová, jednatelka městských Lázní Hodonín. Ty se v průběhu let proměnily v rozsáhlý komplex, do kterého patří na druhé straně města i letní koupaliště a krytý plavecký bazén.

Můžete přiblížit některé z faktorů, které se sešly a pomohly k ekonomicky úspěšnému roku?

Jednak to byla naše orientace na klienty ze zdravotního pojištění. V době covidové jsme totiž trošku upozadili samoplátce a orientovali jsme se na pojištěnce. Po covidu bylo hodně operací, takže k nám chodily indikace, které souvisely s operacemi. Bylo to dobré, i když nám to způsobovalo provozní problémy. Pooperační stavy mají totiž svá specifika v procedurách, takže některých procedur jsme měli i nedostatek a museli navyšovat kapacitu. Zároveň se nám podařilo dobře nakoupit elektrickou energii. Oproti jiným se zafixovanou cenu. My jsme totiž měli spotové ceny. Nakupovali jsme právě v období loňského roku, takže se nám podařilo nakoupit dobře. Navíc jsme vyhlášení tím, že tady máme opravdu profesionály, co se týká třeba lékařů nebo rehabilitačních pracovníků. A klienti se k nám rádi vrací také díky rodinnému a srdečnému přístupu, který k nim máme.

Kolik klientů jste tedy v samotných lázních měli za uplynulý rok?

Asi čtyři tisíce klientů.

Jak dlouhé bývají jejich klasické pobyty?

U pacientů ze zdravotního pojištění jsou to tři týdny nebo čtyři týdny. U samoplátce je to sedm dnů či čtyři dny. Je to různé. Pro samoplátce máme různé balíčky, nejdelší je na sedm dní. Vracejí se k nám i klienti, kteří už nedosáhnou na péči hrazenou ze zdravotního pojištění a hradí si pak lázně sami. Z vlastní zkušenosti totiž ví, že jim tady jodobromová voda na jejich pohybový aparát velice pomáhá.

Je hodně vašich klientů z našeho regionu? Odkud odevšad přijíždějí klienti do hodonínský lázní?

Převážná většina je z Jihomoravského kraje, ale máme i klienty z jiných oblastí České republiky. Myslím si, že naše jméno je už tak tak dobré, že se k nám lidé vrací a jsou tady spokojení.

V minulosti jsem tady narazil na řadu vašich hostů ze severní Moravy. Byla to spíše výjimka?

Určitě u nás máme i tyto klienty. A právě ti ze severní Moravy bývají takoví veselí a rádi se sem vracejí třeba na podzim, kdy je sezona burčáku.

Kousek od nás se nachází lázeňský amfiteátr, který slouží i jako letní kino. Bude promítat i letos?

Ano, spolupracujeme s Domem kultury. Máme domluvené termíny, promítat se má od 28. června do 20. července, pravidelně v pátek a v sobotu.

Lázně Hodonín nejsou jenom lázněmi, ale spadá pod vás i krytý plavecký bazén a letní koupaliště. Co nového jste připravili pro tamní návštěvníky?

Býváme nachystají k tomu, abychom mohli otevřít prvního června. Jenže bylo špatné počasí, přípravy se tak prodloužily a otevírali jsme až pátého. Připravili jsme spoustu zajímavostí. Máme tam znovu otevřený minigolf, který si mohou návštěvníci zahrát. Taky připravujeme dvě akce s Rádiem Jih i se soutěžemi pro děti, případně i s malými dárečky. Na koupališti budou také nové stánky. Připravený je nový prodejce se speciálními velkými hranolkami.

Zmínili jsme oslavu pětačtyřiceti let hodonínských lázní, ale co chystáte do nejbližších dalších let, tedy do budoucna?

Už v letošním roce jsme začali rekonstruovat lázeňský dům Eva. Přeci jenom jeho výstavba byla v roce 2006, takže už chce nějaké injekce obnovy a modernizace. Budova má čtyři patra a my jsme začali tím nejhornějším, čtvrtým patrem. Pokud bude dostatek finančních prostředků, tak budeme modernizovat další patra. To čtvrté patro je už hotové. Myslím si, že klienti jsou velmi spokojeni s tím, jak to tam vypadá. Mám z toho velkou radost. Do budoucna uvažujeme také o dalších parkovacích místech. Jinak další větší investicí jsou fotovoltaiky, které děláme nejenom tady na budově, v lázních, ale i na krytém plaveckém bazénu. Chtěli bychom do budoucna, aby byly využitelné pro koupaliště i pro krytý plavecký bazén.

Sedíme pod pavilonem Bliss day spa, o co je největší zájem tady?

Už v loňském roce jsme tam pořídili suchou masážní vanu, což je bezva procedura v tom smyslu, že klienta moc neobtěžuje v tom, že se musí vysvléct a obléct. Vlastně se tam můžete položit a přístroj vás masíruje. Je výborná například pro lidi, kteří nemají rádi fyzický kontakt. Jde o docela vyhledávanou proceduru. Už teď vím, že se nám v podstatě vrátily peníze, které jsme za ni zaplatili. Tato suchá masážní vana je totiž opravdu využívaná. Lidé chodí do Denních lázní ale také na páry, na privátní saunu, která je taky docela dobře využívaná. Jsou tam také další druhy masáží. A také fitko. U toho bych si představovala větší využití, a to hlavně od hostů, kteří nejsou z lázní.

Máte tam také bazén. Využívají ho ještě školáci na plavání?

Ano. Využívají ho i jako volnočasovou aktivitu také naši klienti, kteří nemají dost koupání při svých procedurách. Chodí tam odpoledne. A mají zvýhodněné vstupné.

A poslední otázka. Co si nejčastěji odvážejí jako suvenýr lázeňští hosté, když jedou domů? Jsou lázeňské oplatky nebo ještě něco dalšího?

Jsou to lázeňské oplatky. Taky pohledy. Nebo různé svíčky s našim logem. Víno. A pak různé léčebné lázeňské masti proti bolesti kloubů a zad.