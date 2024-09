Letos v závěru dubna se po dlouhých letech otevřel v areálu Nemocnice TGM v Hodoníně zcela nový pavilon, a to zobrazovacích metod. Právě za touto novou moderní stavbou se rýsují plány na druhý nový pavilon lůžek následné péče. Ten by měl lidem nejen z Hodonína ale i z širšího okolí přinést léčebnu dlouhodobě nemocných, tedy takzvanou LDN. Poslední zprávy o kapacitě nového pavilonu udávají plánovaných sto lůžek.

„Zatím je to ve stádiu úvah a komunikace se zřizovatelem. Potřebujeme od něj vědět jeden základní parametr, a tím je požadovaná kapacita,“ sdělil Deníku ředitel hodonínské nemocnice Jiří Koliba.

Hodonínští přitom už mají z minulosti v rukou studii, která počítá se sto dvaceti lůžky. „Nevíme, jestli je to ještě aktuální. Nebo bude chtít kraj více, či méně. Potom bychom samozřejmě stavbu zmenšili. Pokud dostaneme tento parametr, budeme aktualizovat studii. Pak už by šlo o standardní proces se schválením investice krajem, vypracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele,“ pokračoval ředitel.

Nový pavilon by měl pak vyrůst místo kotelny a uhelny, které jsou určené k demolici. „Jedná se o kotelnu se sily na uhlí. V objektu je nevyužívaná technologie vytápění, tři kotle na uhlí, mimo provoz,“ nastínil pro Deník už dříve vedoucí hospodářsko-technické správy nemocnice Jaroslav Malát.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Na místě by po demolici stávající budovy mohl vzniknout nový pavilon následné péče.

K odstranění nevyužívané stavby má dojít již v nejbližších týdnech. „Veřejná zakázka je už přidělená, provede se v září a v říjnu. Předtím než to půjde k zemi, bude zapotřebí ještě udělat přeložky veřejného osvětlení či části plynovodu. Teprve potom to můžeme zdemolovat, v každém případě do konce října tady už ta kotelna nebude,“ vysvětlil Koliba.

Zároveň připomněl, že nemocnice má už od kraje schválené peníze na projektovou dokumentaci generální opravy historické hlavní budovy.

„To se nedá dělat za provozu. Záměr je tedy takový, že poté, co bychom postavili nový pavilon, tak bychom do něj přesunuli stávající oddělení následné péče a k tomu například jedno oddělení interny. Uvolněné oddělení bychom následně zmodernizovali a zrekonstruovali. Tak bychom postupovali i s dalšími odděleními tohoto traktu,“ nastínil plány ředitel nemocnice, která se pacientům otevřela v roce 1952.

Ve finále by pak měl nový objekt sloužit jako pavilon následné péče s léčebnou dlouhodobě nemocných. „U nás to chybí, i proto o to má kraj zájem. Jde o objektivně potřebné věci, tím pádem by mohly být i apolitické,“ podotkl Koliba v reakci na blízké krajské volby.

Už jeho předchůdce a současný poslanec Antonín Tesařík popsal Deníku vizi léčebny dlouhodobě nemocných v Hodoníně před šesti lety. Už tehdy se stárnoucí okres potýkal s nedostatkem lůžek pro léčbu dlouhodobě nemocných, kam směřuje část pacientů z nemocničních oddělení odborné ošetřovatelské péče. Mezitím dorazilo ale do zdravotnictví několik koronavirových vln a objevily se jiné dotační možnosti.

Kromě nového pavilonu ale Hodonínští plánují ještě další výraznou novinku. „Nyní je pro nás časově prioritní projekt urgentního příjmu. U něj je první uchopitelným termínem prosinec tohoto roku, kdy ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje dotační titul právě pro urgentní příjmy. Stavební povolení, včetně právní moci, už máme,“ dodal ředitel.

Jak připomněla manažerka hodonínské nemocnice Bohdana Kuzmová Křepinská, loni zdejší zdravotnické zařízení provedlo 7140 hospitalizací. „Nemocnice TGM má více než pět set zaměstnanců. Svým pacientům nabízí dvaadvacet specializovaných ambulancí a celkem 205 lůžek,“ shrnula před časem.