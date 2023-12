O ředitelský post Domova na Jarošce mají zájem dva uchazeči. Jasno bude v lednu

Duel o post ředitele Domova na Jarošce jde do finále. Podle informací z krajského úřadu se do konkurzu přihlásili dva kandidáti. Termín pro podání svých přihlášek měli do pátého prosince. „Z výběrového řízení nebyl žádný uchazeč vyřazen,“ sdělila tento týden Deníku mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.