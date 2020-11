„Projektovou přípravu chceme zvládnout v příštím roce a samotné opravy pak do konce roku 2022,“ nastínil základní harmonogram místostarosta Daniel Čmelík.

Objekt bojuje dlouhodobě s vlhkostí, mezi další nedostatky patří stav střechy, toalet s chybějícím topením. „Při rekonstrukci bychom chtěli postupovat po částech, co se týká zateplení, střechy či sociálního zařízení,“ přiblížil Čmelík s tím, že město by rádo sehnalo pro Jančovku peníze i s dílčích dotací. Ty by mohly pomoci zázemí jako komunitnímu centru nebo by pomohly k stavbě k ekologičtější zelené střeše.

Uskutečnění zmíněného dvouletého plánu vyhlíží s nadějemi i současný provozovatel Jančovky. „Jsem nadšený, opravy jsou potřeba. Doufám, že se harmonogram podaří naplnit,“ sdělil předseda Jazz klubu Kyjov a hudební pedagog Vítězslav Začal.

Lidé včetně řady pořadatelů akcí se pro zachování a obnovu Jančovky vyslovili jasně. To dosvědčuje i letošní podpůrná petice, kterou podepsalo více než 350 příznivců nětčického centra. „Máme radost, že se půjde touto variantou, která lidem umožní spoluvytvářet tento prostor. Ten si tak zachová genia loci,“ věří členka petičního výboru Alena Truschingerová.

Mlatklub a Šneckenhouse

Ta připomněla, že historie místa je bohatá a pestrá. Například už v šedesátých letech minulého století zde fungoval společenský prostor Mlatklub pro žáky devátých tříd. Legendou se stal klub zejména v posledním desetiletí minulého století jako Šneckenhouse. Oblibu si získal u milovníků bigbítu, jazzu a alternativních hudebních žánrů. Zřejmě nejslavnější éra skončila v roce 2003, ale i v následujících letech se nadšení organizátoři snažili klub oživit. To se ale ne zcela podařilo. „V roce 2013 Jančovku koupilo město s cílem zachovat jedinečný prostor pro setkávání. Nájemcem se stává Jazz klub Kyjov a začínají plány jak zchátralou Jančovku opravit,“ zavzpomínala Truschingerová.

Při plánované nákladné rekonstrukci se počítalo i s desetimilionovou dotací, ta však padla. Šestisettisícová injekce na opravy od města sice pomohla, ale nestačila. Vlhkost a plísně si tak opět našly cestu kulturou prostoupenými zdmi. Důležité rozhodnutí ale radnice udělala v tomto roce, kdy se jednoznačně zavázala pro opravy Jančovky, kterým dala pro současnou dobu přednost před rekonstrukcí loutkového sálu s malým sálem v kulturním domě. „Cílem je zachovat Jančovku coby multifunkční místo pro mezigenerační setkávání a pořádání kulturních akcí mimo hlavní proud. Splňuje parametry sálu střední velikosti, který v Kyjově chybí,“ dodala členka petičního výboru.