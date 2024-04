Do Kyjova sice dojíždějí malí pacienti z okolí, řada z nich ale pochází i ze vzdálenějšího Veselska. Podle lékařky Hanáčkové je to způsobené tamním nedostatkem pediatrů.

Horší dostupnost na Veselsku dokládá i aktuální mapa Všeobecné zdravotní pojišťovny podporovaných oblastí, kde pro severovýchodní část hodonínského okresu nabízí výrazné bonusy pro otevření nového pracoviště.

Jak lékařka dále sdělila, do kyjovské nemocniční ordinace praktika pro děti a dorost tak přicházejí holky a kluci především z vesnic, kde pediatři skončili nebo se chystají v nejbližší době skončit. „Jsme schopni přijat jakékoli dítě do osmnácti let věku. V případě zájmu o registraci ať nás rodiče kontaktují na telefonu 601 312 615,“ uvedl Hanáčková.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Nemocnici Kyjov.Zdroj: MěÚ Kyjov

Ačkoliv rodiče mohou přihlásit i své starší potomky, zatím převládají ti mladší. „Převažují děti do pěti let věku, ale novorozenců stále přibývá,“ doplnila lékařka.

Jak zmínila mluvčí kyjovské nemocnice Veronika Hollerová, rodiče mohou v nové ordinaci očekávat pro své děti komplexní péči. „Ta zahrnuje preventivní prohlídky, diagnostiku, očkování a léčbu různých zdravotních stavů,“ nastínila mluvčí.

Impulz pro vznik nové ordinace, netradičně umístěné přímo v nemocničním pavilonu, vyšel ze současného stavu a jako pomoc pro řešení problému v situaci, kdy dítěti odchází jeho prakticky lékař do penze.

Už v koncepci zdravotnictví Jihomoravského kraje pro roky 2020 až 2025 se píše dokonce až o kritické situaci v tom ohledu, že více než třetinu primární péče o děti a dorost pokrývají lékaři v důchodovém věku.

„Tito praktičtí lékaři pracující v Jihomoravském kraji jsou nejstarší v celé České republice,“ stojí v poslední koncepci zdravotnictví na jižní Moravě.