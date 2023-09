To se podařilo brzy proměnit na kulturní dům. Sousední hotel se ale nikdy nedočkal ani svého dokončení, pouze částečné demolice. Nyní je tady tak k vidění jen uzamčený vchod do bývalého protiatomového krytu , který obklopuje na řadě míst poškozené pletivo od nezvaných návštěvníků. Tento stav by se ale mohl podle vyjádření majitele změnit. „V investičních záměrech letošního a příštího roku máme zahrnuto i využití bývalého krytu vedle kulturního domu. Aktuálně stav objektu posuzují statik a procesní specialista, následně bude rozhodnuto o možném využití,“ informoval před časem mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Odborník se má zaměřit například na zdejší osvětlení či odvodnění plochy. Torzo nedostavěného hotelu by tak mělo projít drobnohledem instalatérského či elektrikářského oka. Sondování stávajícího stavu konstrukcí odstartovalo v srpnu. Investiční odbor má tak zhruba do listopadu připravit podklady pro výběrové řízení na vypracování studie. „Jednou z možných variant je i využití objektu jako parkovací plochy,“ doplnil mluvčí. Na projektovou dokumentaci parkoviště už městští zastupitelé také připravili do rozpočtu půlmilionový obnos.

VIDEO: Zbouraný hotel má nabídnout v Hodoníně přes šedesát parkovacích míst

Zjištění specialistů a statika by měly také přiblížit možnosti pro využití bývalého krytu civilní obrany, na kterém by například mohla po vyřešení nájezdu vzniknout zmiňovaná parkovací místa. Samotný uzavřený prostor Hodonínští v roce 2019 nechali vyřadit z evidence krytů. Funkční byl na konci normalizace. „Byl vybavený s pevnými dveřmi. Byla tam i nádrž na vodu,“ zavzpomínal František Ondruš, který byl stavbyvedoucím v další fázi výstavby hotelu.

Zajímají vás další díly unikátního seriálu Příběhy opuštěných budov? Klikněte na obrázek.Zdroj: DeníkByť nedokončený, získal název 271 lůžek. Do listopadu 1989 se stavbařům podařilo vystavět kostru ubytovacího zařízení určeného především pro komunistické delegáty. „Hned po revoluci se dodělaly příčky v prvním patře a na boku se přistavilo schodiště. Dokonce byl navezený i další stavební materiál,“ zavzpomínal někdejší stavbyvedoucí a spoluzakladatel hodonínského Občanského fóra.

Nové svobodomyslné ovzduší v tu dobu odválo myšlenky na dostavbu hodonínského komplexu odstavené státostrany. Zůstalo jen torzo nedostavěného hotelu, které se pak nakrátko dostalo do rukou města. To jej pak i s budovou bývalé lidové školy umění u historického náměstí prodalo ambiciózní rakousko-české firmě Freizeit und Urlaubsanlagen Bohemia. Tu mimo jiné před rokem na návrh finančního úřadu pražský městský soud zrušil. „Navrhovatel odůvodnil návrh tím, že společnost za zdaňovací období let 2017 – 2020 nepodala daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokusy o kontakt se společností byly marné,“ uvedla v loňském usnesení soudkyně Hana Kynštetrová.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Mezitím Hodonín koupil v roce 2018 zpátky to, co z obou budov ještě zůstalo, a to v exekuční dražbě. Už předtím vedli Hodonínští s firmou několik soudních sporů. Mimo jiné se přeli i o úhradu nákladů za demolici nadzemních pater zmíněné dvojice objektů, k čemuž dali zelenou městští radní z důvodu bezpečnosti kolemjdoucích v roce 2008.

Jako problematická se pak ukázala zejména cena demolic, za které město zaplatilo šestadvacet milionů korun. Bourání tak mělo i policejní dohru. Podle závěrů vrchního komisaře Pavla Kadlece se ale nepodařilo dopátrat viníka tohoto případu, kdy městu vznikla podle posudků osmnáctimilionová škoda. Vyšetřovatel tak v lednu 2015 celou věc odložil.

Nedostavěný hotel 271 lůžek