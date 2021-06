Nejlepší v republice, konkurenceschopní v Evropě. Jihomoravský kraj se na starém kontinentu řadí mezi nejúspěšnější hráče na poli vývoje a výzkumu nových technologií.

Ilustrační foto | Foto: PGM

Vyplývá to z datové zprávy Jihomoravského inovačního centra. „Máme velké množství kvalitních výzkumných škol, dosáhneme na dotace, region má dobrou infrastrukturu a pro IT firmy jsme atraktivní sídlem i díky nízkým mzdovým nákladům oproti západní Evropě,“ vysvětlil příčiny úspěchu brněnský IT expert Jan Rygl.