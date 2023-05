Zatím stavbaři pokračují ve výstavbě krytého bazénu a také částí, které budou pro venkovní koupaliště a novostavbu zastřešeného areálu společné. Městští zastupitelé měli za této situace na začátku posledního dubnového týdne na stole dodatek smlouvy o dílo, kterým se cena celého koupacího areálu za 285 milionů korun navyšuje o dalších téměř sedm milionů. „Bylo to na základě našich požadavků o vyšší standardy, než které byly ve smlouvě. Běžně bývají na stavbách vícepráce blížící se patnácti procentům, ani my jsme se tomu tady neubránili, byť jsme soutěžili formou design and build, která zvyšuje míru jistoty pro zachování nabídkové ceny,“ řekl Deníku kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Upozornil tak například na zvýšení standardu u saun či na změnu materiálů u podhledů vstupní haly. Vícepráce jsou i u parkoviště, u změny větrání a také třeba u doplnění obkladů. „Všechny změny směřují k tomu, aby bylo dílo maximálně kvalitní a co nejvíce esteticky zajímavé. Aby bylo co nejvíce atraktivní, ale provozně úsporné. Dává proto smysl se domluvit na vyšších standardech, než které vycházejí ze smlouvy, jejíž zadání se dávalo dohromady už v roce 2019,“ nastínil místostarosta.

K nejvyššímu navýšení ceny dochází kvůli novému parkovišti. To zakázku prodraží o dva miliony korun. Odborný průzkum totiž odhalil nižší únosnost podloží. „Zadavatel i zhotovitel se shodli na záměně finálního povrchu z původně přírodě blízkého štěrkového za bezúdržbový povrch z betonových dlaždic,“ stojí ve změnovém listu stavby.

Dodatek smlouvy zároveň řeší i prodloužení stavby o třicet dní. „Je to docela logické, protože vícepráce vrhly na zhotovitele více faktické práce, víc úkonů. Požadavky na vícepráce byly vzneseny z naší strany a s tím se váže i prodloužení termínu, aby zhotovitel mohl dokončit stavbu včetně změn, které jsme na něj nakladli navíc,“ vysvětlil Čmelík z vládnoucí kyjovské Sedmadvacítky nezávislých.

Na nový dodatek smlouvy o dílo včetně řady změnových listů stavby ale mířila jasná kritika ze strany nejsilnějšího opozičního sdružení Pro Kyjov, a to zejména z jejich pohledu na zcela absurdní situaci schvalování dodatku poté, co je část změn už na staveništi provedená.

„Sice by se u víceprací dalo najít něco, s čímž bych jako stavař nesouhlasil nebo bych cenu snížil. Ale zásadní bylo to, že jsme byli postavení už před hotovou věc, když jsme měli schvalovat změnu, která byla provedena. Přitom zastupitelstvo si odhlasovalo, že rada bude rozhodovat o vícepracích do milionu korun, nad milion to bude dělat zastupitelstvo,“ připomněl lídr Pro Kyjova Petr Valihrach.

Konkrétně poukázal na to, že zastupitelé nyní dostali k odsouhlasení změnové listy od čísla 8 až po 27. „Většina těchto změn byla ale už provedena. To je ale nesmyslná situace. Technický dozor, autorský dozor a zástupce investora se sice shodnou na nějaké vícepráci, ale to jestli měla být změna provedena je zodpovědností až zastupitelstva,“ uvedl Valihrach, který tak spolu se svými kolegy pro dodatek smlouvy o dílo nehlasoval.

Připomněl ale, že se tak cena dál navyšuje. Z vysoutěžených 285 milionů v uzavřené smlouvě a mimo ni se s trafostanicí, docházkovým a zavlažovacím systémem přibližuje k 330 milionům korun. To je celková výše úvěru, který si na financování aquacentra město vzalo. Navíc o dalších penězích pro stavební firmu se má jednat i na zastupitelstvu v červnu.

V té době už by měla být v provozu venkovní část koupacího areálu. „Letní koupaliště zcela jistě otevře v červnu. Počítáme s tím, že bychom ho otevřeli patnáctého včetně zázemí, kde nyní řešíme dílčí kolaudaci,“ přiblížil místostarosta, který je i jednatelem městské společnosti Aquavparku Kyjov.

Jak dodal, u vnitřní části je smluvní termín předání pátého července. „Počítáme, že bychom otevřeli v průběhu léta, konkrétní termín ještě dolaďujeme, spíš to vidíme na srpen tak, abychom mohli návštěvníkům nabídnout stoprocentně vyladěné služby na maximální úrovni kvality,“ doplnil Čmelík s tím, že nyní je také v řešení dílčí kolaudace pro parkoviště proto, aby na něm mohla už v červnu stát auta. Záložní variantou je pak vymezení části parkovací plochy u vlakového nádraží.