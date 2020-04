„Do pátku pršet nemá, o prodlouženém víkendu se už patrně srážky vyskytnou,“ uvedl za brněnskou pobočku Českého hydrometeorologického ústavu Miloslav Hradil.

Ve slunných dnech vyráželi lidé na jihu Moravy i přes doporučení nevycházet na výlety do přírody. O velikonočním prodlouženém víkendu očekává turisty například starosta obce Rudice na Blanensku Roman Šebela. „Nemůžeme samozřejmě zakázat vstup do lesů. Ale pokud bude nával enormní, budeme muset požádat policisty o zvýšené kontroly atraktivních míst, případně uzavřít parkoviště,“ upozornil. V oblíbeném Moravském krasu lákají příchozí třeba jeskyně nebo lom Seč. „Lidé jsou tu vždy, když je pěkně. Měli by ale dodržovat nařízení vlády a neshlukovat se na jednom místě,“ dodal Šebela.

Z teplého počasí nemá příliš radost předseda Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Veverské Bítýšce na Brněnsku Bohumil Jakubec. „Jsou to spíš nepříznivé zprávy. Teď bude teplo, za chvíli sucho, všechno rozkvete a pak přijde další mrazová vlna,“ uvedl zahrádkář. Kvůli zmrzlým květům očekává poškození sklizně. Snížená může být například úroda meruněk nebo třešní.

JANA TOMALOVÁ