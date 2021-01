Za méně peněz se do zoologické zahrady nebo lázní podívají turisté, kteří se ubytují v hotelích či penzionech v Hodoníně. Město loni vydalo téměř dvanáct set zvýhodněných vstupenek pro ubytovací zařízení. Radní schválili pokračování podpory i pro letošek. Z rozpočtu vyčlenili dvě stě tisíc korun, o polovinu víc než loni.

Právě ubytování a cestovní ruch patří mezi nejvíce zasaženou oblast podnikání. V současné době jsou hotely a penziony kvůli koronavirovým opatřením uzavřené. „Zvýhodněné vstupenky pořídí místní ubytovací zařízení za poloviční cenu a mohou je nabízet svým hostům. Rozdíl mezi pořizovací a plnou cenou uhradí město,“ sdělil mluvčí radnice Josef Horníček.

Zájemci podnikající v ubytovacích službách mohou kontaktovat odbor ekonomiky a financí. Dotované vstupné má přesvědčit hosty, aby strávili v Hodoníně více dnů. „Když podnikatel nabízí ubytování a má možnost k tomu dávat něco se slevou, je to plus. Právě ubytování s takovými bonusy jsou v Rakousku velmi oblíbená, proč by to nemohlo být oblíbené i u nás,“ uvedl manažer Turistické asociace Slovácko Zdeněk Šmýd.

Například provozovatel hodonínského penzionu Budvarka Jiří Čermák je skeptický. „Hodonín je trochu odsunuté město. Ubytování tady turisticky funguje pouze tehdy, když jsou po okolí vinařské nebo jiné akce. Že by vyhledávali tuto lokalitu bez přidružených událostí, tak to nikdy nebylo,“ řekl podnikatel.

Výhodné vstupné:



co: podpora místních ubytovacích zařízení



detail: výrazná sleva u vstupného do zoo nebo lázní



kolik: letos 200 tisíc korun z rozpočtu města



loňská čísla: 1172 zvýhodněných vstupenek pro ubytovací zařízení

Snahu města znovuoživit cestovní ruch a pomoct lidem podnikajícím v této branži naopak chápe třeba Brňanka Ivana Velecká. „Ubytovaní dostanou výhodu a s velkou pravděpodobností se pak ve městě zdrží déle,“ míní.

Iniciativa se zamlouvá i Tomáši Zimákovi z Hodonína. „Dobrý nápad, jak podpořit třeba hodonínskou zoo. Neviděl bych v tom žádný problém,“ poznamenal.

Některým místním ale vadí, že právě třeba v zoologické zahradě budou platit na rozdíl od turistů plné vstupné.

Loni byl podle Horníčka největší zájem o vstupenky na letní koupaliště, kterých radnice vydala 430. „Do zoologické zahrady 407, dále k návštěvě Masarykova muzea šestaosmdesát, denních lázní o šest méně a muzea naftového dobývání osmapadesát,“ vyčíslil mluvčí.

Hodonínská podpora je v okrese výjimečná. „Jinde v okolí jsem nic podobného nezaregistroval,“ podotkl Šmýd, který pracuje v oblasti cestovního ruchu na Hodonínsku.