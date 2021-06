Právě tam v pátek začala nová sezona, která je zase jiná než ta předchozí. Tentokrát jsou především jiné podmínky pro vstup s ohledem na protikoronavirová opatření. Příchozí starší šesti let tak musejí splňovat ministerstvem zdravotnictví požadované podmínky doložené negativním testem nebo potvrzením o prodělaném onemocnění covid 19 či očkovacím certifikátem, případně jinou náležitostí. „Vše kontrolují na pokladně, plavčík má jinou práci,“ říká žena, která krátce před tím, než varovně pískne na bezstarostně dovádějící mladíky ve vlnobití.

Hned na úvod očekává náročný víkend, který může zůstat rekordem pro celou letošní sezonu. V nejvytíženější dny se na hodonínském koupališti totiž slunní a koupe i kolem tří tisíc návštěvníků. „Bude hodně plno. Lidé totiž byli dlouho zavření doma, takže jsou nabuzení a šťastní, že konečně mohou s dětmi vyjít ven k vodě, do bazénů a na vyhledávané vodní atrakce, na kterých si tady pak užívají,“ pokračuje plavčice.

Jenže jak říká, řada rodičů při relaxování zapomíná právě na své děti. „Někteří z rodičů bývají opravdu nezodpovědní. Zůstane ležet na dece a opaluje se, přitom nechá dítě bez dohledu. To se najednou objeví samo v poměrně hluboké vodě, která může být velmi zrádná,“ varuje Poláková.

Za sebou má tak už řadu záchranných akcí. Lidé by však podle ní měli dodržovat některá základní pravidla už před vstupem do vody, a to dostatečně pít a zabránit přehřátí organismu. Ještě ve větším nebezpečí jsou děti. Ty se navíc často nevyvarují různých odřenin a někdy i tržných ran. „Poskytujeme první pomoc, ale když je rána velká a hluboká, tak zraněné posíláme na šití do nemocnice. Také řešíme následky bodnutí hmyzem, u nebezpečných alergických reakcí bývá zapotřebí i odborná pomoc lékaře,“ popisuje další případy, k nimž právě plavčík spěchá s pomocí jako první.