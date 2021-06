Kromě vnitřních prostor restaurací mohly po dlouhé době první návštěvníky přivítat i kryté bazény, wellness, herny, nebo třeba hudební kluby.

Poprvé po dlouhé pauze vyrazil na oběd do restaurace Štatl na brněnském náměstí Svobody i Jan Dufek. „Jsem rád, že jsou zase restaurace otevřené. Když byly zavřené, chodil jsem si v pracovní dny pro oběd jen do okénka. Přišel jsem až nyní dovnitř, na zahrádku byla v minulých dnech docela zima,“ zmínil Dufek.

K naleštěným stolům stojícím v dostatečných vzdálenostech od sebe v pondělí zasedli také lidé v návštěvnickém centru vinařství Annovino v Lednici na Břeclavsku. „Jsme moc rádi, že jsme konečně mohli hosty přivítat tady uvnitř. Květen přece jen nebyl moc přívětivý k delšímu posezení venku. A nyní, když je ještě chladno, lidé určitě možnost posedět vevnitř přivítají. Nehledě na to, že mohou po očku nahlédnout i do provozu vinařství,“ usmíval se vedoucí centra Jiří Fibingr.

Konec Švandy

Zákazníci si zatím cestu do svých oblíbených podniků spíše hledají. „Nechodí ještě tolik lidí co dříve, ale už se začínají vracet. Takových šedesát sedmdesát procent obvyklého počtu sem přijde. Spoustu z nich odradí, že musí mít potvrzení o testu. Ti, co přijdou, více vyhledávají zahrádku, ale zavítají už i dovnitř. Nejvíce zákazníků chodí přes obědy a potom navečer,“ poznamenal majitel Štatlu Pavel Podsedník.

Ne všechna zařízení se však rozvolnění dočkala. V Alfa pasáži v centru Brna skončila kavárna Švanda. Majitelé oznámení trefně nazvali Konec Švandy. „Největší hřebík do rakve tohoto kulturního prostoru znamenala epidemie a krize s ní spojená,“ zdůvodnili.

Úterkem počínaje se naplno rozjede také provoz v krytém bazénu v Hustopečích na Břeclavsku. „Otevřít nám za to stojí. Lidé jsou doslova nadržení a už se těší, že si přijdou zaplavat. Rozjíždějí se jak plavecké kluby a oddíly, tak i plavání batolat. V jednání už je i výcvik pro školčata,“ uvedl ředitel Sportovních zařízení města Aleš Proschek.

Vodu v Hustopečích takzvaně drželi po celou dobu protipandemických opatření. „Máme již starší technologie a měli jsme strach, že nám vše spadne. Investovali jsme do toho nemalé peníze. Nyní už pouze jen doladíme teploty v bazénech a můžeme otevřít bránu. Podle předpovědi bude počasí ještě minimálně čtrnáct dní spíše na kryťák než na koupaliště,“ myslí si Proschek.

Aby si lidé mohli užít, rozhodli se Hustopečští zpřístupnit koupaliště veřejnosti nezvykle také o sobotách a nedělích. „Permanentky lidem automaticky prodlužujeme do konce roku, takže mají v podstatě šest měsíců na to, aby je stihli využít,“ podotkl ředitel.

Obavy o dodržování vládou nařízených podmínek pro vstup žádné nemá. „Jsme malý bazén, lidé, kteří k nám chodí, moc dobře vědí, že bude třeba se při vstupu prokázat buď testem, nebo dokumentem prokazujícím očkování proti koronaviru,“ zmínil Proschek.

Do Břeclavi na koupaliště

Břeclavský krytý bazén oproti tomu otevře nejspíš až příští pondělí. Saunové centrum pak pro změnu vůbec. „Otevřené bazénu je závislé na dosažení technologických hodnot vody a získání potvrzení hygieny. Saunové centrum je pak možné provozovat jen za třicet procent kapacita a od teploty osmdesát stupňů Celsia, což pozbývá u parní sauny významu,“ upřesnila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová s tím, že v pondělí první návštěvníky přivítala in-line plocha na zimním stadionu a v sobotu pak mohou na venkovní koupaliště vyrazit první plavci.

Hned v pátek začali ohřívat vodu v bazénu také provozovatelé Wellness v Kuřimi na Brněnsku. „Tak z nás zas a znovu udělali pěkné hlupáky. Na zprovoznění bazénu potřebujeme deset až čtrnáct dnů, takové věci je nutné plánovat dopředu. Naštěstí máme vodu napuštěnou, okamžitě jsme ji začali ohřívat. Na úterý máme domluvený odběr vzorků vody a do dalšího týdne, jak budeme znát výsledky rozborů, budeme moci otevřít,“ napsali provozovatelé na svých stránkách na sociální síti Facebook.

Jak dodali, vzhledem k omezení kapacity budou hledat spolu s profesionálními plavci optimální řešení provozu tak, aby se plavecké oddíly s veřejností v bazénech nepotkávali. „Budeme o otevření a provozní době informovat v příštím týdnu,“ upřesnili a dodali, že sauny, masáže, koupele a další odpočinkové procedury se mají rozjet od úterý 1. června.