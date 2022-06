Hodonín

Rudolfova kavárna

Fiesta Kafe

Mléčné lahůdky

Cukrárna Art Café

Thomas Johann Kafé



Břeclav

Kavárna & bistro Karma

Café Hostina

Cafe Bulldog

Cafe Industry

Kavárna Pod Zámkem



Znojmo

Půl na Půl

Kafe U Radnice

Caffé Panorama

Kavárna U císaře Zikmunda

Cukrárna Café u Michala

Na druhou stranu centra Hodonína, až za radnici, chodívá nejen za dobrou kávou Josef Polášek. Jak říká do Kafárny neboli do Fiesta Kafe. „Pro mne je to jednoznačná volba. Před několika měsíci tady navíc začali připravovat pravé anglické snídaně. Především je tady solidní personál a troufnu si říct, že jedna z nejlepších a nejkvalitnějších káv v Hodoníně. Takových kaváren, kde se lidé setkávají a funguje tu společenský život, by mělo být ve městě víc,“ myslí si Polášek s tím, že lákavé je tady také posezení venku na zahrádce.

Naopak jiný cíl má při svých návštěvách zhruba čtyřiadvacetitisícového města Miroslav Vaculík. „Když jedu dopoledne do Hodonína, tak si nikdy nezapomenu zajít do Mléčných lahůdek na zdejší výborný pařížský salát, který si pochvaluje hodně lidí. Jsem tam spokojený. Je tam pěkné prostředí a kupujeme si tady i zákusky, na kterých si pak pochutnáme doma,“ řekl Vaculík

Hodonínské Mléčné Lahůdky jsou už tradiční značkou, letos oslaví už třicáté výročí. „Kromě pařížského, si u nás lidé hodně dávají i další saláty - feferonový, zbojníka nebo tvarůžkovou pomazánku. Ze sladkého si zákazníci nejvíce kupují Harlekýn, Moravu, bílkovou roládu, prostě ze zákusků nám jdou na odbyt skoro všechny,“ svěřil se majitel hodonínské tradiční cukrárny a rychlého občerstvení Jan Špaček.

V sousedním okresním městě Břeclavi místní doporučili redakci například Kavárnu & bistro Karma nebo Café Hostina s výhledem na blízký kostel svatého Václava. „Máme kvalitní kávu Specialty coffee, což je v dnešní době nejpopulárnější. Navíc nabízíme domácí zákusky, které připravuje naše maminka s další cukrářkou,“ prozradila za rodinnou kavárnu Blanka Hostinová.

Zákazníci si tady mohou dát například čokoládovější brazilskou kávu nebo z druhého mlýnku pak jemněji praženou kávu ovocnějších tónů. „Většinou nabízíme denně pět druhů kávy. Bráváme ji z pražíren spolupracujících přímo s farmáři, kteří kávovníky starají,“ doplnila Hostinová s tím, že si hosté oblíbili i domácí limonády.

V centru druhého největšího jihomoravského města, tedy Znojma, mohou příznivci kávy zavítat například do Kafe U Radnice, Caffé Panorama nebo do kavárny a cukrárny Půl na Půl v Horní České. „Mají tam dokonalé zákusky. Dokonce vidím, jak je tady vyrábí. Croissanty a pečivo ze stejného těsta má opravdu skvělou chuť,“ přiblížila znojemskou kavárnu s cukrárnou Jolana Mamrilla.