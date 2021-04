Co u vás považují lidé za největší problém? Na co si nejvíce stěžují?

Samozřejmě na covid a na opatření s ním spojená. Tato nemoc tady s námi je a zůstane. Do té doby než se všichni proočkujeme, tak to bude dál pociťovat zejména společenský život. Běžnému občanovi nepřipadnou opatření smysluplná, protože do problematiky až tak nevidí. Problémy navíc způsobují mediální výstupy, kdy během jednoho dne vystoupí několik členů vlády a každý říká něco jiného. Kdyby vystupovali jednotně, tak do situace nebudou vnášet takový chaos a galimatyáš.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkA problémy přímo u vás v obci?

U nás si žijeme svým poklidným životem. Žijeme normálně covid, necovid, i když samozřejmě s loňským výpadkem příjmů. Kvůli tomu jsme nemohli udělat některé opravy, které jsme chtěli provést. Musíme se však přizpůsobit a dělat věci postupně. Mezi ty chystané akce patří sběrný dvůr.

Museli jste zvýšit poplatky?

Ano, za smíšený komunální odpad a za stočné. Vzrostla cena energií a také cena komodit odpadu u svozových firem za ukládání. Tak jako všechny obce doplácíme za tyto služby čtyřicet až padesát procent. Museli jsem poplatky navýšit, ale snažili jsme se to udělat únosně. I když jsme dobří ve třídění odpadu, tak to může být na druhou stranu motivace k tomu, abychom se ještě zlepšili.

Co vás naopak příjemně překvapilo nebo potěšilo za poslední měsíce?

Lidem vadí, že nemohou jít do sociálního kontaktu, znemožnilo se jim setkávat se a potkávat. Naštěstí nám loni vyšly naše větší akce, jako jsou hody, závody traktorů, zarážání hory. Byly totiž v době, kdy se mohly uspořádat. Lidé se neskutečně bavili. Jsem rád za to, že tady nikdo nebyl nakažen. Tato doba snad přinese do budoucnosti pozitivní to, že se lidé naučí navzájem naslouchat. Také se najednou zjistilo, že spousta lidí nemusí nutně chodit do zaměstnání, aby svou práci odváděli dobře. Samozřejmě nejde to tak u všech. Jsou odvětví, kde musíte v pět hodin ráno vstávat a jít do práce.

Když se vrátíme do obce…

Tato doba dává vyniknout charakteru člověka. Z čeho jsem měl největší radost v loňském roce? Když jsme na začátku pandemie hlásili rozhlasem, že bychom lidem rádi zabezpečili roušky, tak se na výzvu přihlásilo sedm či osm šikovných děvčat. Ta pak od rána do večer šila. Samozřejmě nejen pro naše občany, ale i na poštu do Prušánek, do Hodonína sociálním službám, do nemocnice… To dodává jakousi jistotu, že i když není doba jednoduchá, hlavně psychicky, tak se chováme a budeme k sobě chovat slušně.

Zmiňoval jste sběrný dvůr, a jeho odložení. Jaké jsou s ním nyní plány?

Jediné místo, kde jsme jej mohli dělat je za čistírnou odpadních vod. Máme stavební povolení v právní moci. Stavební práce mohou začít až v září, po odletu vlh. V rozpočtu na něj máme peníze, ale pochopitelně budeme žádat o dotaci. Ta by ušetřila peníze potřebné na odložené opravy.