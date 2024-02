Na některých místech navíc přibyly betonové bariéry. A to ještě nastane hlavní změna. Jasný je už i její termín, stejně jako cena za překročení povoleného limitu, kdy bude možné využít prostor zdarma.

Parkoviště totiž dostane závory. „Jejich uvedení do provozu předpokládáme do konce února,“ informovala Deník mluvčí Lidlu pro Českou republiku Eliška Froschová Stehlíková.

Důvod je zřejmý: zajištění dostatečného množství parkovacích míst pro zákazníky. Ti oslovení Deníkem omezení většinou uvítali. „Spousta lidí tady jen nechala auta, aby jinde nemuseli platit parkovné, a pak šli do města. Někteří zákazníci kvůli tomu nemohli zaparkovat, takže novinka by nakupujícím mohla pomoct,“ svěřil se ve středu po nákupu například Zdeněk Lidák.

VIDEO: Novou prodejnu v Kyjově Lidl potvrdil, má být za zelení v Boršovské

Podobný názor měl také Pavol Masaryk. „Určitě na parkovišti stála i auta těch, kteří tady nenakupovali. Jen blokovali místa. Nám zákazníkům snad nynější změna ke snadnějšímu zaparkování pomůže,“ zamýšlel se Masaryk.

To potvrdili také zástupci řetězce. Některá auta u supermarktu podle nich stála i několik dnů. Zkušenosti z jiných měst, kde už závory fungují, jim ukázaly, že mají pozitivní efekt. Omezení platí třeba v Břeclavi.

Šéf hodonínských strážníků, kteří v ulicích kontrolují dodržování pravidel pro parkování, Jindřich Vašíček, potvrdil, že ve městě půjde o ojedinělé řešení. „Podobný režim zatím v Hodoníně jinde není,“ přikývl.

Nová podoba organizace parkoviště u prodejny Lidl v Hodoníně ve středu odpoledne.Zdroj: Deník/Petr Turek

Závora je sice už léta na parkovišti u prodejny Jednoty v Měšťanské ulici, avšak tamní systém funguje jinak.

Co tedy do konce letošního února na řidiče u Lidlu čeká? „Zákazníci mají k dispozici devadesát minut parkování zdarma, následně zaplatí sto korun za každou započatou hodinu,“ vysvětlila mluvčí obchodního řetězce Froschová Stehlíková.

Avšak ne všichni redakcí ve středu oslovení zákazníci parkující u prodejny novinku vítají. „Mělo to zůstat tak jako dřív. Zaprvé se tady nebouralo, zadruhé by se řidiči nemuseli obávat technické závady na závoře tak, jako se mi to stalo v Holíči. A za třetí se domnívám, že hodina a půl bude pro důchodce, kteří dělají velký nákup, málo. Přece jen si potřebují uvnitř pořádně projít zboží v akci a další slevy,“ dodala zákaznice, která se představila jako Ilona.