VIDEO: Změny v ulicích Hodonína. Léta zbořenou "lidušku" vystřídají lékaři

Patnáct let po demolici bývalé lidové školy umění se rýsuje, že v Hodoníně z rohu historického náměstí zmizí zarůstající zbořeniště. Nejen to. Dokonce tady má vzniknou vaskulární centrum, a to nejvyšší evropské úrovně. Tedy alespoň takový je záměr hodonínského cévního lékaře Jiřího Matušky, který své plány a především žádost o koupi léta nevyužívaného městského pozemku představil vedení radnice.

Na místě bývalé Lidové školy umění má vzniknout moderní zdravotnické zařízení. | Video: Deník/Petr Turek

Radní jednohlasně podpořili záměr prodeje parcely právě pro zdravotnické zařízení. K dispozici je také návrh kupní smlouvy, kterou budou následně schvalovat zastupitelé. „Konečné slovo bude mít zastupitelstvo města, které se má konat dvacátého června,“ přiblížil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Právě na závěry posledního předprázdninového zastupitelstva čeká i lékař a jednatel místní společnosti Reag plus Jiří Matuška. „Již nyní disponujeme špičkovými technologiemi na úrovni západoevropských nemocnic a lékařským personálem s mezinárodním vědeckým renomé,“ uvedl v žádosti o koupi pozemku Matuška. Deníku následně přiblížil, že v rukou má zatím vizualizaci projektu vaskulárního centra. Dále připomněl, že ji vytvořil brněnský ateliér RAW, který se mimo jiné podílel i na obnově v UNESCO zapsané vily Tugendhat. „Jakmile vše projde zastupitelstvem, do týdne začnou další práce s architekty. Budeme potřebovat kompletní stavební projekt. Pak by nás čekalo stavební řízení a sanace škod, které jsou v místě z minula. Rádi bychom příští rok začali stavět. Čím dříve, tím lépe,“ řekl Deníku Matuška. Kromě samotného vaskulárního centra s rozšířeným mezinárodním lékařským a biomedicínským výzkumem plánuje tady na rohu Masarykova náměstí, ulic Dobrovolského a Legionářů také obchody z oblasti zdravotnictví nebo souvisejících oborů, které by měly být v přízemí nového objektu. Ambulance, čekárny, provozní a technické zázemí má být v prvním a druhém patře. Nad tím se počítá s kancelářemi, přednáškovými a školicími místnostmi. „Podzemní podlaží objektu bude využito pro parkovací stání a vjezd pro sanitní vozy,“ nastínil projekt jednatel Reag plus. Město uzavře sérii žalob za bourání hotelu a školy. S podmínkou Podle radnicí zveřejněného záměru prodeje město počítá s cenou přesahující tři miliony korun bez daně, což má být o šest set tisíc korun více než stanovil znalecký posudek. Ten hodnotu pozemku nacenil na 5 381 korun za metr čtvereční. Samotnou kupní smlouvu mají mít na stole zastupitelé na svém nejbližším jednání. „Zatím jsem viděl jen nějaké vizualizace, takže se budu s projektem teprve blíže seznamovat. Ještě ani nemám k dispozici materiály pro nejbližší zastupitelstvo. Rozhodně bude dobře, když zdejší prostor po dlouhých létech najde využití,“ vyjádřil se opoziční zastupitel a učitel hudby David Herzán. Na budovu bývalé lidové školy umění si vzpomíná ještě coby žák. „V přízemí bývala hudební nauka. Byl tam ale i například sál pro školní besídky,“ zavzpomínal Herzán. Základní umělecká škola získala ale na začátku devadesátých let nové prostory pro učebny a koncertní sál v blízké ulici Horní Valy. Takže pak mohla opustit budovu v Dobrovolského ulici číslo 2. Nevyužitou stavbu i s nedalekým rozestaveným hotelem zvaným 271 lůžek pak město v roce 1994 prodalo rakousko-české obchodní korporaci Freizeit und Urlaubsanlagen Bohemia, kterou loni pražský Městský soud zrušil a ustavil pro ni likvidátora. Podobně se jí vedlo i se dvěma objekty v Hodoníně, které chátraly. Kvůli bezpečnosti je před patnácti lety nechali městští radní zbourat tak, že na místě zůstaly jen sklepy. Do rukou města se pak zbořeniště vrátila díky koupi v exekuční dražbě před pěti lety.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu