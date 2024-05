Následně i ocenila detailní a rozsáhlou procesní obranu města. „Kontrastuje to s odůvodněním při schvalování rozhodnutí prodat předem vybranému zájemci přímo na zastupitelstvu,“ připomněla Krůpová.

„Z materiálního hlediska by měla obec být schopna vyvrátit pochybnosti o tom, zda ten důležitý zájem skutečně zájmem obce je či v rozhodné době byl. A zda je důležitým zájmem převažujícím nad jinými obecními zájmy a z jakých důvodů? To se městu Hodonínu ve věci prodeje předmětného pozemku podle názoru soudu nepodařilo,“ uvedla soudkyně po vyřčení rozsudku.

Úterním verdiktem ale spor zřejmě neskončí, město i Reag Plus se mohou ještě odvolat. Podle názoru soudkyně Kateřiny Krůpové se městu nepodařilo odůvodnit důležitý zájem, díky kterému dala přednost nižší ceně.

Město a kupec, kterým byla firma Reag Plus, navíc ještě budou muset uhradit soudní výlohy společnosti Elvorev, jež chtěla pozemek také koupit, ale neuspěla. Město dalo přednost Reag Plus a uzavřelo s ní kupní smlouvu, ačkoliv Elvorev nabídl o více než milion a tři sta tisíc korun více. Vše tak skončilo u soudu .

Jako příklad uvedla zhruba deset stran, které se zabývají přímo porovnáním nabídek s úvahami i kritérii, jejich výhodami a nevýhodami, přednostmi a nedostatky.

Pozůstatky budovy bývalé Lidové školy umění v centru Hodonína.Zdroj: Deník/Petr Turek

„S politováním soud konstatuje, že tyto úvahy se měly v takto detailní podobě objevit před rozhodnutím o prodeji pozemků, nikoli až po něm. Dodatečné vyplnění důvodů, proč město Hodonín upřednostnilo nabídku s nižší cenou tedy nemůže zvrátit fakt, že jeho rozhodnutí v podobě, v jaké bylo přijato na jednání zastupitelstva 20. června 2023, nebylo přezkoumatelné v té míře, jak požaduje paragraf zákona,“ řekla soudkyně.

Soud tak dal zapravdu žalobci, tedy hodonínské firmě Elvorev. „Rozsudek nás potěšil. Tahle záležitost ale neskončila, bude pokračovat v druhém trestním oznámení na jednotlivých sedmnáct zastupitelů,“ řekl Deníku jednatel Elvorevu Zdeněk Pávek.

Zároveň odkázal na své následné prohlášení k rozhodnutí soudu. „Je to velký úspěch proti současnému arogantnímu a suverénnímu vedení města Hodonín, které přestalo ctít pravidla transparentní soutěže a roli řádného hospodáře a zvýhodňuje osoby sobě blízké ze své volební kandidátky," uvedl Pávek.

A pokračoval. „Na začátku celé téhle kauzy jsme viděli obrovskou nespravedlnost a netransparentnost v procesu prodeje tohoto pozemku. Nyní nám dal soud za pravdu a lukrativní pozemek se vrátí zpět do majetku města Hodonín."

Na toho navázal právní zástupce žalující strany, právník Petr Bouda z Frank Bold Advokáti. „Jestliže nyní soud ve věci žaloby rozhodl v náš prospěch, měl by to být další impulz pro orgány činné v trestním řízení. Ty by si na jednání města měly vytvořit vlastní úsudek, ale mohou převzít i názor soudu,“ uvedl Bouda.

Okresní soud v Hodoníně rozhodl kauzu kontroverzního prodeje zbořeniště po bývalé Lidové škole umění.Zdroj: Deník/Petr Turek

Naopak žalované rozsudek zrovna nepotěšil, včetně toho, že se město opět stane majitelem pozemku na rohu ulic Legionářů a Dobrovolského. „Musím říct, že mě to trošku nemile překvapilo. Další právní kroky zvážíme až po obdržení písemného vyhotovení písemného rozsudku. Musíme se poradit s právním oddělení, co s tím provedeme,“ řekl po odchodu ze soudní síně hodonínský místostarosta Ondřej Fialík. Zároveň připomněl, že souhlasí s právníky města, že vše bylo podle zákona.

Rozhodující byl podle místostarosty v otázce prodeje záměr. „Záměr pana doktora Matušky má jasný cíl, kam směřuje. Je to výstavby nestátního zdravotnického zařízení. Je za ním práce, kterou pro občany, města, okresu, republiky odvádí. Oproti záměru kanceláří, možná nějakých ordinací pro lékaře s nejasným výsledkem,“ uvedl místostarosta.

A trestní oznámení? „Nemám k tomu žádné oficiální ani neoficiální informace. Vím jediné od úředníků města, že na policii dokládali nějaké materiály. To je vše,“ řekl Deníku místostarosta.

Zklamaně vypadal po rozsudku Jiří Matuška, hodonínský lékař a jednatel firmy Reag Plus, která ruinu bývalé Lidušky od města loni v létě koupila. „Pro nás je to rozhodnutí překvapivé, takže se velmi pravděpodobně odvoláme,“ řekl Matuška.

Podle něj kromě nákupu parcely za 3,7 milionu korun následovaly i další statisícové investice. Navíc následoval i pronájem dalších prostor. Přesto je současnou situací výrazně limitovaný.

„V tomto okamžiku máme stop stav, kromě akutních stavů. Poskytujeme péči, na kterou nám sílí stačí, ale nejsme schopní ji rozšířit. Nemůžeme zdvojnásobit péči ve stávající kubatuře. V tomto okamžiku máme plány, které stojí,“ dodal specialista na cévní lékařství Jiří Matuška.