Bývalou lidušku zřejmě čeká prodej. Město najde investora

Zbytky po bývalé lidové škole umění, kterou radní v roce 2008 nechali zbourat, zřejmě Hodonínští prodají. „Odbor rozvoje města by měl přesně vyčlenit, co bude k prodeji, a to především z ohledem na šířku okolního chodníku,“ uvedl místostarosta Ladislav Ambrozek.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com