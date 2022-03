Kyjovští očekávají s nadějemi možné využití podzemní vody. Pro zkušební vrt mají vytipované místo v parku. „Je prokázané, že se tady nachází důlní a podzemní voda. Chtěli bychom ji využít primárně na závlahu a zálivku zeleně po celém městě, plus na závlahu na stadionu. Zvažujeme k tomu i nějakou jednotku na filtraci tak, aby se tato voda dala eventuálně používat na napouštění bazénů na rekonstruovaném koupališti a nově vzniklém krytém bazénu,“ přiblížil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Předchozí rozbory tady totiž odhalily odhalily poměrně kvalitní vodu. „Je skoro jako lázeňská. Pokud se analýzy potvrdí i při zkušebním čerpání, tak by se k dopouštění bazénů používat mohla,“ doufá místostarosta.

Na druhou stranu ale podzemní voda nemůže nahradit tu pitnou z veřejné sítě. „Obsahuje totiž hodně železa a dalších minerálů. Uvidíme však, co nám odhalí další rozbory,“ podotkl Čmelík.

Těžba uhlí z tamních lignitových stojí skončila po druhé světové válce. Havíři tady pracovali na těžbě uhlí více než sto let. „Ložiska lignitu se vyčerpala natolik, že se těžba stala nerentabilní a rozsáhlý geologický průzkum ukázal, že další možnosti těžby v blízké okolí nejsou. Na místech dřívějších těžišť se půda propadá,“ popsal konec tamních lignitových dolů někdejší kyjovský městský kronikář Vladislav Kocman.

To v nedalekých Šardicích vyfárali horníci naposledy zhruba před třiceti lety. I tady by se však nedaleko bývalého dolu Dukla mohla na dvou místech čerpat k dalšímu využití důlní voda. A to v současnosti ze dvou pozorovacích vrtů. Na jejich úpravu pro čerpání a energetické zajištění by obec přivítá dotační podporu kraje. „Je to pro nás důležité, voda by se pak mohla čerpat do blízké nádrže,“ sdělila šardická starosta Blažena Galiová. Následně se počítá s využitím této vody jak pro závlahu zemědělci pěstovaných rostlin na polích, sadech i vinicích, tak i proti vysoušení mokřadů, biokoridorů i Šardického potoka. Šardičtí už mají zkušenosti s důlní vodou z jiných vrtů, které ale částečně limituje vyšší obsah železa.

Krajští radní tento týden schválili dvouleté memorandum na využití bývalých jihomoravských lignitových dolů s hodonínskou společností MND, která se zabývá průzkumem a těžbou ropy a plynu a také vrtnou činností. K vyhodnocení výsledků se mají jejich zástupci scházet čtyřikrát do roku. Kraj si na konci minulého roku nechal vypracovat dokument, který mapuje možnosti využití důlních vod v bývalých dobývacích územích nejen Jihomoravských lignitových dolů, ale také v černouhelné pánvi Rosicko-Oslavanska. Podle náměstka Zámečníka lze o čerpání důlní či podzemní vody uvažovat u dvanácti bývalých hlavních dolů, sedmi existujících čerpacích či pozorovacích vrtů a zhruba třiceti průzkumných a těžebních sond společnosti MND určených k likvidaci. Důlní vody tak mají rozšířit kapacity vodních zdrojů v době sucha. „Obce by je mohly využívat například na zavlažování hřišť, veřejné zeleně a kropení komunikací nebo pro potřeby hasičů,“ doplnil náměstek hejtmana. Stejně tak se mají využívat pro vylepší vodních stavů rybníků, mokřadů, biokoridorů a povrchových vodotečí. Případně také pro zavlažování zemědělských plodin.