V obavách o tamní zdroje pitné vody neschválili memorandum pro prodloužení kanálu do Olomouckého kraje. „Nemáme záruky, že se nesáhne do koryta řeky Moravy tak, aby se neohrozila prameniště. Jakmile trochu obnovíme lužní lesy a budeme umět zadržovat vodu v krajině, tak se o tomto záměru můžeme bavit,“ vzkázal kroměřížský starosta Vít Peštuka. Dodal přitom, že Baťův kanál považuje za přínosný projekt.

Vodní cesta už v současné době umožňuje plavbu na víc než padesáti kilometrech v Jihomoravském a Zlínském kraji „Prodloužení do Olomouckého kraje, třeba do Přerova či Olomouce, je nad rámec současného Baťova kanálu. Stálo by to hodně peněz a vyžádalo si složitá technická řešení,“ upozornil ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Rozvoj Baťova kanálu



současnost: zhruba 53 kilometrů dlouhá plavební cesta z Otrokovic do Skalice



roční návštěvnost: kolem 90 tisíc lidí



poslední novinka: 21. ledna 2020 slavnostní zahájení stavby rozšíření přístavu ve Veselí nad Moravou (do dubna 2021)



plánované rozšíření do 2030: do Kroměříže a Hodonína, včetně nových ochranných přístavů a nových plavebních komor Rohatec a Bělov (vše za téměř 2 miliardy korun)

Vláda zatím v národním investičním plánu počítá s prodloužením Baťova kanálu jen o zhruba dvacet kilometrů. Na sever do Kroměříže a na jihu do Hodonína. Jak už Deník Rovnost informoval, do roku 2030 tam počítá s investicemi za téměř dvě miliardy korun.

„Větší část z této sumy půjde právě do prodloužení, budou se totiž budovat dva velké přístavy, a to v Kroměříži a Hodoníně a dvě nové plavební komory, Bělov a Rohatec,“ přiblížil šéf republikového Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Hodonín má být podle něj koncovým přístavem kanálu na jihu. Komfort má nabídnout zhruba osmdesáti lodím. I tam byly ale v minulosti s umístěním problémy. „Původní varianta v ulici Legionářů narazila na odpor části obyvatel, ale vznikla i petice v její prospěch. Ale byla tady menší kapacita, teď jsme se tak přiklonili k lokalitě na Očovských lukách,“ přiblížil hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.

V reakci na neschválené memorandum na severní rozšíření kanálu dodal, že chápe, že ochrana pitné vody má přednost. „Je to pro nás živé téma, zvláště vzhledem k ohrožení pramenišť těžbou štěrkopísku u Moravského Písku,“ porovnal Ambrozek.