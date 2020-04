Vedení Svazu ale svého předsedu při úterní videokonferenci vyzvalo k setrvání ve funkci. Členové grémia tak vyjádřili předsedovi plnou podporu a shodli se, že nabídku rezignace nepřijmou. „Z rozjetého vlaku se nevystupuje a není k tomu ani důvod,“ prohlásila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková.

Vedení této celostátní organizace obecních samospráv upozornilo ale hlavně na to, že v současnosti nefunguje potřebná a nevyhnutelná spolupráce a společné působení s vedením státu. „Potřebujeme mít právní jistotu, tedy úplné znění všech nařízení a opatření, která jsou k dnešnímu dni účinná. Nemáme čas vybírat ze současné „bramboračky“ to, co platí. Ztrácí se v tom jak starostové, tak i podnikatelé,“ upozornil předseda republikového Svazu měst a obcí a starosta Kyjova Lukl.