/ANKETA/ Otazník visí nad příští koupací sezonou u rybníku Lužák v Lužicích. Současně s koncem té letošní vedení obce dokončuje přípravy na rozsáhlé úpravy areálu. Na jaře se ještě zdálo, že by první práce mohly začít na podzim. To se ale nestane.

Rybník Lužák v Lužicích na přelomu léta a podzimu 2023. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Deníku to řekl lužický starosta Tomáš Klásek. „Finalizujeme projekty a rozpočty. Na podzim vypíšeme veřejné soutěže a do konce roku bychom chtěli mít jasno o tom, kdo se do úprav pustí,“ sdělil starosta Klásek.

Jedna zakázka se bude týkat odbahnění, druhá pak potřebného zázemí, zeleně či restaurace. Termíny jsou nejasné. Stejně jako to, jestli změny nastanou najednou, nebo po etapách. Pravděpodobné je, že práce začnou až na jaře.

Ve hře tak zatím zůstává, že zasáhnou rekreační sezonu. „U revitalizace areálu je ještě spousta otazníků. Budeme se ale snažit dopady minimalizovat,“ ujišťoval starosta. Náklady se mají pohybovat kolem šedesáti milionů korun.

Areál v roce 2021 zle poničilo tornádo, které zlámalo tamní stromy a poškodilo i budovu s občerstvením. Později šla k zemi.