Velbloudi mají nejlepší výhled. „Neznám nic krásnějšího, než padat. Já padám, padám Anežko,“ tančí před zraky diváků dívka představující vločku. Do toho zařval lev z nedaleké klece.

Narozdíl od minulých let si žáci literárně dramatického oboru hodonínské umělecké školy připravili pod vedením učitele Petra Nýdrleho směsici divadla, písní, básniček i tance. „Je to tradiční adventní akce, tedy kromě loňska, kdy se kvůli covidovým opatřením neuskutečnila. Letos jsme to riskli,“ poznamenává mluvčí zoologické zahrady Marie Blahová.

Chtějí se dovolat. Za posílení signálu v Radějově postavili 900 podpisů

Místo živého betléma s Marií, Josefem a Ježíškem tak letos promlouvají k divákům jaro, léto podzim a zima. „Je to Pohádka do dlaně a představuje čtvero ročních období,“ upřesňuje Nýdrle. Mezi kapitolami neopomíná zacinkat zvonečkem, jenž drží v jedné ruce současně se scénářem. Když je třeba vypomůže jako nápověda.

Snad proto, že se do malých herců v málo hřejivých kostýmech zakusuje zima, v závěru vystoupení se s tímto obdobím loučí. „Myslím, že už trochu taju. Odcházím, mizím. Vypustilo jsi skřivany, já se jdu vypustit do vany,“ pronáší paní zima k nastupujícímu jaru.

Lidé tleskají, plameňáci se červenají, jen velbloudi přežvýknou sousto sena v křivé tlamě. Na efekt vyfouknou i oblak páry. „Ještě jsme neviděli tygry,“ rozhoduje se objevovat další dobrodružství v hodonínské zahradě asi pětiletý klučina.