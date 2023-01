Na lyže tam vyrazila například Tereza Polzer se synem. „Byl domluvený s kamarády. Napadl sníh a mrzlo, tak bylo plno. U sjezdovky jsme zaparkovali tak tak. Lyžařská škola jela naplno a dětský vlek byl v obležení. Část sjezdovky byla sice namrzlá, ale to nevadilo. Syn si lyžování moc užil. Já toho ještě moc nenajezdila, mám po operaci kolene. Snad chladnější počasí vydrží a do Hodonína si ještě na lyže zajedeme. Z domu to máme slabou hodinu cesty a je to tam fajn,“ řekla Deníku Rovnost žena.

Podle šéfa hodonínského skiareálu Vlastimila Jílka byla dosavadní návštěvnost od prosincového spuštění vleků velmi slabá. Ve všedních dnech okolo deseti procent v porovnání s minulostí. Situaci na sjezdovce v Hodoníně tak zachraňují nasmlouvané lyžařské výcviky pro školy. „Počasí nebylo v uplynulých týdnech ideální. Teploty několik stupňů nad nulou a silná obleva. Pořád jsme ale jeli a provoz neomezovali. Až teď konečně přišel ten správný zimní víkend. Snad to vydrží delší dobu,“ poznamenal Jílek.

Dlouhá Moravia teď na Blanensku nejezdí. Dvě soupravy navíc poničili sprejeři

Zhruba o třicet procent nižší návštěvnost oproti loňsku mají v těchto týdnech v nedaleké Olešnici. Také tam spoléhají hlavně na školní výcviky, které spustili začátkem ledna. „Teď přituhlo, napadl přírodní sníh a podařilo se nám i vyrobit technický sníh do zásoby. Zatím je sezona slabší. Počasí nám nepřálo, lide ve velkém nenajeli. Není to ideální,“ zhodnotil dosavadní průběh lyžařské sezony majitel olešnického areálu Lubomír Rek.

To ve Ski parku Filipov na Hodonínsku se zatím lyžařské vleky nerozjely vůbec. Hlavní sjezdovka je stále mimo provoz. Od víkendu tam funguje jen lyžařská škola dole pod svahem. „Počasí nám zatím nepřeje. Sněhu napadlo málo, potřebujeme, aby mrzlo a mohli jsme svah dosněžit. Ale poslední lednovou sobotu už sjezdovku zřejmě otevřeme. Uvidíme, co to udělá a za jak dlouho se vydře. Co si pamatuji, tak jsme otevírali nejpozději devátého ledna. Letos to bude o dost později,“ informoval prezident Sportovního klub lyžování Veselí nad Moravou Luboš Žák.

Vesnické prodejny na Blanensku: když zemře důchodce, tržby jdou dolů

S nepříznivými sněhovými podmínkami se potýkají také na sjezdovce v Němčičkách na Břeclavsku. Podle webu tamní tělovýchovné jednoty je na svahu aktuálně pět centimetrů sněhu a místy prosvítá umělohmotný podklad. Otevřeno je ve všední dny od devíti ráno do čtyř odpoledne a následující víkend od jedné do čtyř hodin odpoledne. „Provozní dobu upravujeme operativně s ohledem na počasí a počty návštěvníků,“ informovali zástupci TJ Sport Němčičky.

Ve čtvrtek a v pátek slibují meteorologové další sněžení, teploty se budou pohybovat od minus tří do jednoho stupně Celsia.