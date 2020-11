*30. dubna 1886 Nebřehovice

+ 21. listopadu 1967 Ždánice

Řídil zemědělskou školu v Klatovech, přispíval do deníku Venkov. V parlamentních volbách v roce 1925 byl za agrárníky zvolen do Národního shromáždění. Mandát pak obhájil v parlamentních volbách v roce 1929 i parlamentních volbách v roce 1935. Kromě poslaneckých funkcí zastával i ministerské posty. Už v roce 1932 se stal starostou Československého národního svazu střeleckého a angažoval se ve Vojenském vědeckém ústavu.

Od roku 1935 do roku 1938 zastával post ministra národní obrany ve vládách Jana Malypetra a Milana Hodži třetí vládě Jana Malypetra, druhé vládě Milana Hodži a třetí vládě Milana Hodži. Za války byl nacistickým soudem odsouzen nejprve k smrti, poté na deset let do káznice, v závěru války přežil pochod smrti do Dachau. V roce 1952 byl v politickém procesu odsouzen na pět let do vězení, v následujícím roce byl propuštění díky amnestii. Poslední léta života strávil Manchník u syna ve Ždánicích.

RENATA SPOTZOVÁ